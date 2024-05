Bu Cuarón llega a México emocionada por presentar su nuevo álbum en un importante festival

Bu Cuarón nació con talento, y era sólo cuestión de tiempo para que la joven estrella lo compartiera con el mundo entero. Decidida a seguir un camino en el mundo de la música, la hija del aclamado cineasta Alfonso Cuarón, está lista para dar una presentación en uno de los festivales icónicos de la Ciudad de México, el Tecate Emblema.

En su terca edición, Bu comparte los escenarios este 17 y 18 de mayo con artistas como Christina Aguilera, Nelly Furtado, Calvin Harris, Belanova, Anitta, Sam Smith y Aitana; entre muchos más. Emocionada, la joven y su hermano, Olmo Cuarón están más que listos para esta gran noche en la que pondrán a cantar al público.

“Mañana Bu y yo tocamos en el Tecate Emblema. Los veo ahí 🎸”, escribió Olmo en una publicación en Instagram, en la que comparte una foto que refleja el éxtasis de él y su hermana por este festival. En otra de sus fotos, captó el cartel con el nombre de los artistas de esta edición, enfocándose en el nombre de Bu. Olmo, además de ser un gran apoyo para ella, ha trabajado de su mano en este disco, celebrando el éxito de otra integrante de la familia.

El inicio de una prometedora carrera

La cantante llega al Autódromo de los Hermanos Rodríguez un mes después de haber lanzado su álbum debut, Drop By When You Drop Dead. “Este cuerpo de trabajo ha sido mío durante tantos años, empezando desde 2019, y finalmente ahora es suyo. Es muy especial para mí, así que por favor cuiden de ella como lo he hecho estos últimos años”, expresó en las redes sociales, en donde reveló que su sueño de lanzar este álbum viene desde años atrás.

Si bien la joven busca abrirse un camino propio, tampoco rechaza los recursos que tiene a la mano para hacer de su trabajo algo extremadamente profesional. Y es que su primer senillo, Viceversa, contó con un video dirigido por el ganador del Oscar, Emmanuel ‘El Chivo’ Lubezki, gran amigo de su padre.