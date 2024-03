Entre lágrimas de emoción, Bu Cuarón conoció a su ídolo en México

A poco más de un mes de haber debutado como cantante con el lanzamiento de Viceversa, su primer tema musical, Bu Cuarón, hija del reconocido cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, se encuentra promocionando esta canción por todos lados. Hace unos días, anunció en su cuenta de Instagram su arribo a la Ciudad de México donde asistió al festival Ceremonia, donde tuvo la invaluable oportunidad de conocer a uno de sus ídolos y quien la inspiró a explorar su talento en la música: el cantante James Blake. Debido a la gran admiración que le tiene al artista inglés, la joven no pudo evitar las lágrimas tras cumplir un sueño al fotografiarse y conversar con él.

©@bucuaron



La joven cantante no pudo evitar las lágrimas al escuchar a su ídolo

La conversación con su artista favorito

A través de su cuenta de Instagram, Bu compartió un álbum de su inolvidable fin de semana en nuestro país. En las imágenes, la cantante incluyó una foto y un video donde la vemos llorando de la emoción por presenciar el show de su cantante favorito. La joven reveló que sus gustos musicales están influenciados por su famoso papá: “Cuando tenía 11 años, mi padre puso una canción en el coche llamada I Never Learnt To Share de James Blake. Cuando llegué a casa abrí mi portátil e intenté hacer una canción como esa”, escribió la joven sobre cómo nació su admiración por James.

Sin duda, ver a su ídolo en el festival Ceremonia era su objetivo; sin embargo, fue más allá cuando tuvo la oportunidad de conocerlo, charlar con él y hasta tomarse la foto del recuerdo: “Me acerqué a James para decirle que es la razón por la que empecé a producir música y que esa canción me cambió el cerebro. Escribió mi nombre en sus notas y dijo que echaría un vistazo a mi música. Nunca pido fotos, pero esta vez tuve que hacerlo. Puede que haya llorado un poco”, escribió junto a estas instántaneas.

©@bucuaron



Bu tuvo la oportunidad de contarle a Jame que fue él quien la inspiró a ser cantante

Llanto de alegría

Aunque vimos a Bu muy sonriente durante su encuentro con James, antes de conocerlo, la joven no pudo evitar las lágrimas al escuchar sus canciones en vivo: “Quizás no haya mantenido la calma”, escribió sobre una historia en la que la vemos llorando de la emoción. La cantante también compartió un video de cómo disfrutó de la presentación del grupo Fuerza Regida, mostrando que los corridos tumbados también le agradan. En los últimos días, la hija de Alfonso Cuarón ha asistido a varios programas de música en nuestro país para hablar de su propuesta, ya que gran parte de sus fans son mexicanos, no por nada eligió una canción en español como primer sencillo.

©@bucuaron



La cantante habló del gran orgullo de llevar el apellido Cuarón

El orgullo de ser una Cuarón

Hace unos días, durante una entrevista con UnoTV, Bu reveló que, para el video de su segunda canción de este EP, utilizó, sin permiso, una chamarra de su hermano Olmo: “No tenía nada qué ponerme, vi a mi hermano con su chamarra y él dijo: ‘No, no, me la vas a mojar’ y me escapé”, comentó divertida. Sobre las dificultades y ventajas que ha experimentado con su debut musical siendo hija de Alfonso Cuarón, dijo: “Para mí el privilegio más grande fue crecer en un ambiente creativo que me expuso a idiomas, culturas, películas, arte. Entiendo que hay etiquetas y eso es normal, pero espero que la gente me pueda juzgar por lo que hago y no por una idea”.