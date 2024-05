Por su parte, Paola Rojas también compartió varias imágenes con su amiga, a quien le escribió: “Brillante, sensible, talentosa, fuerte y divertida como nadie. Gracias por los viajes, las reflexiones, los proyectos y las carcajadas. Gracias por lo mucho que me enseñaste. Me duele el corazón, amiga linda. No me hago a la idea. Te voy a extrañar siempre”.