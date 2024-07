Andrea Legarreta, orgullosa del nuevo logro de su hija Nina

No hay nada más pleno para Andrea Legarreta que ver a sus hijas, Mía y Nina, conquistar cada uno de sus sueños. La conductora del programa Hoy se encuentra feliz, pues la menor ellas ya está lista para trabajar en su nuevo proyecto de telenovela, una historia que lleva por nombre El Precio de Amarte, bajo la producción de Carmen Armendáriz. Nina, quien en días pasados habló de la decisión académica que tomó con respeto a su educación de preparatoria, desea enfocarse en su naciente carrera profesional, feliz de contar con el apoyo de sus papás.

© @andrealegarreta Andrea Legarreta dedicó un emotivo mensaje a su hija Nina.

El cariñoso mensaje de Andrea a Nina

Luego de que Nina comunicara la noticia de su siguiente reto televisivo, Andrea publicó un mensaje de felicitación a su hija, feliz de verla crecer y de desenvolverse en el medio, en el que ha trabajado desde que era niña. “Orgullosa de ti, amor lindo. Feliz por tu felicidad, princesita linda…”, escribió Legarreta en las primeras líneas, para luego destacar la importancia de que su hija colabore junto a la productora Armendáriz, una de las más reconocidas en la industria televisiva en México. “Con nuestra amada Carmen Armendáriz aprenderás tanto y a llenarte de amor. Las amo. Éxito, reinas hermosas”, dijo Legarreta.

Video relacionado

Luego de la noticia, la joven recibió los buenos deseos de sus seguidores, quienes estarán muy pendientes de su trabajo en este proyecto. De hecho, Nina se expresó sobre lo feliz que la hace vivir esta nueva etapa como actriz de telenovelas, enteramente agradecida con Armendáriz por su apoyo y la oportunidad que le ha dado para seguir formándose como profesional de las cámaras.

© IG @ninarubin Nina Rubín está lista para su nuevo proyecto de telenovela.

Nina, emocionada de tener una nueva familia

A través de las redes sociales, Nina publicó un mensaje en el que habló de su sentir ante esta etapa, la cual ha implicado un gran reto personal para ella. “Soy la más afortunada de compartirles que formo parte del elenco de El precio de Amarte, una telenovela producida por mi bella y maravillosa @carmenarmendariz. Este proyecto me ha brindado una familia bella que no pienso soltar; apoyo, cariño, entendimiento y diversión son atributos que me han arropado durante este tiempo y me llena el alma saber que están llenos de verdad…”, escribió Nina en su cuenta de Instagram, texto que ilustró con una imagen de ella y de Armendáriz en una de las locaciones.

© Getty Images Andrea Legarreta y Erik Rubín están orgullosos de ver crecer a sus hijas.

Además de su mamá, Nina ha recibido el apoyo y los buenos deseos de su hermana Mía, quien al igual que ella ha destacado en el espectáculo, aunque en este caso Mía lo hace en la música. Emocionada por el reciente logro de su hermana, Mía escribió: “Las amo, güeras hermosas”, dijo la cantante. Por ahora, Nina se prepara y celebra por la nueva etapa en su vida, contando con el apoyo y respaldo de sus seres queridos.