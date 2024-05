Dayanara Torres reacciona al parecido entre sus hijos y el bebé de su ex, Marc Anthony

Desde que salió a la luz la primera foto de Marquitos, el menor de los siete hijos de Marc Anthony, sus fans de inmediato encontraron un gran parecido con Cristian y Ryan, a quienes tuvo durante su matrimonio con Dayanara Torres. Las fotos comparando los rasgos de los tres pronto empezaron a circular por las redes sociales y ahora, por primera vez, la ex Miss Universo expresa de forma pública si encuentra algún parecido entre el pequeño y sus medios hermanos.

De visita como presentadora invitada en El Gordo y la Flaca, Dayanara no sólo vio fotos con el comparativo entre sus muchachos, de hoy 23 Y 20 años; sino que habló de los rasgos que comparten.

Lili Estefan, su amiga y compañera de este lunes en el show de Univision, la cuestionó al respecto. “Dime tú si no crees que se parecen. ¡Los genes de Marc!”, expresó La Flaca. Sincera y enternecida por ver la foto del bautizo de su hijo Ryan, Dayanara expresó: “Ok, tienen las mismas bembas. Mira esos labios por favor. ¡Dios mío!”.

Sobre Marquitos, comentó que es “Bellísimo”, acordando con Lili que los genes de su exesposo son muy fuertes. De hecho, además de Cristian y Ryan; Max, su hijo con Jennifer Lopez, también guarda un gran parecido con el cantante.

Dayanara, además, confirmó que sus hijos están en contacto con su hermanito a través de su padre, pues es gracias a ellos que la también actriz ha podido ver fotos del bebé. “Yo tengo acceso por mis hijos. Seguro ya había visto otras fotos”, dijo entre risas.

La originaria de Puerto Rico no quiso hacer más comentarios sobre el nombre del bebé o algún otro detalle del pequeño, pues aunque sabe algunas cosas más, opta por la discreción y el respeto a la vida actual de su expareja: “Mejor no decir nada, por si acaso”.

¿Un nuevo amor en la vida de Dayanara Torres?

Además de comentar el parecido del bebé con sus hijos, Dayanara Torres compartió que, con motivo del Día de las Madres, recibió una linda postal de parte de Ryan y flores desde Los Ángeles, por parte de Cristian. Sin embargo, Lili parecía tener más información sobre los arreglos que llegaron a la casa de la ex Miss Universo, y aprovechó la oportunidad para preguntarle si es que son ciertos los rumores de un nuevo amor en su vida.

“Como la tengo delante, yo prefiero aclarar, a ver si en estos momentos se pudiese hablar o por lo menos confirmar si es verdad que has estado yendo mucho a Colombia”, expresó Lili ante las cámaras de Univision. Dayanara al escucharla, no hizo más que reír un poco nerviosa.

Sin dar detalles, Dayanara confirmó: “Lili, te puedo decir que estoy muy contenta, que estoy feliz. Estoy pasando un momento muy lindo en mi vida y me encanta, estoy feliz. Me levanto feliz”. Y con una gran sonrisa, agregó: “Pero sí, la gente lo ha notado, porque se nota, se me ve la alegría y estoy contenta”.