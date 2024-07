En el gimnasio y consentida por su esposo e hijos, Ana Patricia Gámez celebra sus 37 años

¡Ana Patricia Gámez está de fiesta! Este viernes 26 de julio, la ex Nuestra Belleza Latina cumple 37 años e inició los festejos de su gran día con una intensa sesión en el gimnasio. Cobijada por el cariño de sus compañeros, y motivada para sacar lo mejor de sí misma, la también conductora de Enamorándonos tuvo una celebración poco común, pero llena de energía.

"¡Feliz, feliz! ¿Cómo comencé mi cumpleaños? Primero muy apapachada por mis niños y por mi esposo", reveló sobre las primeras horas de su festejo, el cual pasó en casa junto a Luis Carlos Martínez, y sus pequeños Giulietta y Gael. Fue una de sus amigas quien la convenció de ir a entrenar al gimnasio en Coral Gables, Miami. "Necesitaba esta dosis de serotonina, una dosis de alegría y energía. Por eso hoy en mi cumpleaños vine a hacer ejercicio", dijo en un video que compartió con sus seguidores en las redes sociales luego de salir del gym.

La exreina de belleza iba rumbo a su auto, con un ramo de flores que le obsequiaron, así como un globo de helio, mismo que se fue de sus manos sin darse cuenta.

Ana Patricia estaba lista para seguir con su día, que aún tenía muchas marcas en su agenda, como asistir al foro de Univision para conducir otro show de Enamorándonos.

El dulce recuerdo de Ana Patricia Gámez

Horas antes de que iniciara su cumpleaños, Ana Patricia Gámez se llenó de nostalgia con fotos de su álbum de recuerdos. En una de las imágenes la vemos en esta misma fecha, pero siendo una niña tan parecida a sus hijos. "Cuando era chiquita me emocionaba muchísimo mi cumpleaños por que mis Papás siempre me celebraban con una fiesta y piñata de mi personaje favorito del momento 🪅las bolsitas de dulces eran especiales porque mis hermanas ayudaban a hacerlas 🍬", escribió emocionada.

Y continuó: "Había muchos invitados y lo que más me emocionaban eran los regalos 🎁💝 no me gustaba que me regalaran ropa, prefería juguetes 🧸🤣 cómo cambian las cosas 🥹 hoy en día mis deseos de cumpleaños son que Dios me permita compartir con quienes más amo, que mi familia esté sana y no les falte nada, pero sobre todo que no falte nadie más en la cena de Navidad".

Las fotos sirvieron no sólo para echar un vistazo al pasado, sino también para que sus seguidores la felicitaran desde muy temprano por este día tan especial en el que seguro aún tiene mucho por celebrar.