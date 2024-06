Ana Patricia Gámez presume que tiene la misma talla que hace 10 años: 'Me siento como los buenos vinos'

Ana Patricia Gámez dejó sin aliento a sus seguidores al compartir que tiene la misma talla ¡que hace 10 años! En vísperas de su cumpleaños número 37, la presentadora de Enamorándonos USA (UniMás) se probó uno de los tres vestidos de novia que lució en su boda, la cual se llevó a cabo en mayo de 2014. Para sorpresa de todos y de la propia Ana Patricia, el vestido le vino como guante, demostrando que nada en su físico ha cambiado, a pesar de ser mamá por partida doble. Eso sí, la también reina de Nuestra Belleza Latina lleva una serie de hábitos saludables como una alimentación balanceada además de que se ejercita diariamente.

© @anapatriciatv Ana Patricia Gámez

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.8 millones de seguidores, Ana Patricia compartió una serie de fotografías; en la primera de ellas aparece con un minivestido blanco con flores, el cual fue uno de los tres atuendos que lució en su gran día, en mayo de 2014. Como la propia Ana lo comentó, el vestido en cuestión lo lució para la fiesta, ya entrada la noche, por lo que no tenía una buena fotografía para el baúl de los recuerdos. Ahora, a más de 10 años de su boda, la comunicadora se ha realizado una fotografía linda para el baúl de los recuerdos desde el foro de Enamorándonos USA.

Este fue el tercer vestido que Ana llevó en su boda, ¡le queda como hace 10 años!

En las siguientes imágenes, Ana Patricia mostró las fotografías de los otros dos vestidos que usó para la ceremonia. Curiosamente, estas imágenes fueron tomadas 10 años atrás, cuando la modelo y presentadora se estaba haciendo las pruebas de su vestido en la oficina de Luz María Doria, quien fue su jefa en Despierta América (Univision) hace años.

"En 1 mes cumplo 37 años 🥰 y me siento como los buenos vinos 🍷🤭 pongo como referencia las últimas fotos de cuando me medí este mismo vestido hace 10 años la oficina de quien era mi jefa en @Despiertamerica ☀️ @LuzMaDoriaAhí hice mi prueba de los 3 vestidos de Novia que diseñó @AdanTerriquezOficial 🙌🏼 pero con este vestido corto nunca tuve una foto linda en la fiesta porque me lo puse entradas las horas de la pachanga 🤭 🎉 Por eso lo use hace poco en @EnamorandonosUsa para mi 10th aniversario de Bodas con Luis 🥰❤️😍 que les parece?…Por cierto con esta canción Bailando, Luis y yo hicimos un baile sorpresa 🕺🏻💃🏻 ", escribió junto a las imágenes.

© @anapatriciatv Ana Patricia Gámez en 2014 con su vestido de novia

Hace apenas unas semanas, Ana Patricia y su esposo, Luis Carlos Martínez recrearon las fotos del día de su boda a propósito de su 10° aniversario de casados. Ella llevó su vestido de novia, diseñado por Adan Terriquez, mientras que él lució un traje charro, ¡justo como hace 10 años! A través de sus redes sociales, Ana compartió un vistazo de esta emotiva sesión de fotos, en la que ella y su marido estuvieron acompañados por sus hijos, Giulietta, de nueve años, y Gael Leonardo, de cinco.