Las increíbles vacaciones de Ludwika Paleta en Londres

Luego de unas semanas muy intensas en las que se vio inmersa en la promoción de su nueva película, Noche de Bodas, Ludwika Paletaha hecho las maletas y se ha embarcado en una nueva aventura. Y es que la actriz se encuentra en Londres, Inglaterra, ciudad en la que ha pasado unos días de descanso y relajación, recorriendo las calles de este lugar y algunos de los sitios más emblemáticos. Algo de lo que ha dado muestra en sus redes sociales, dónde ha compartido algunos vistazos de su estancia en el Reino Unido.

La actriz se ha tomado unos días tras la intensa promoción de su película

A través de su perfil de Instagram, Ludwika ha compartido un álbum de fotografías en las que se ha dejado ver paseando de lo más feliz por Londres, disfrutando de su estancia en esta ciudad y progtagonizando algunos de los posados más especiales desde lugares como en el metro de Londres, donde se tomó algunas selfies frente al emblemático logo de la estación ubicada en Bond Street, uno de los lugares comerciales más populares, pues ahí se encuentran algunas de las boutiques más exclusivas del mundo.

Cabe destacar, que la actriz no ha revelado si se encuentra en Londres por cuestiones de trabajo o si su viaje fue solo de descanso. Sin embargo, la intérprete ha aprovechado su tiempo en este lugar para conocer a profundidad los lugares que más le llaman la atención, mientras se prepara para sus próximos proyectos.

Ludwika se ha dejado ver de lo más feliz en Londres

En uno de sus mejores momentos

A finales de noviembre del año pasado, Ludwika Paleta compartió con sus seguidores algunos detalles de su viaje de cumpleaños a Marruecos, una fecha que quiso celebrar en el extranjero junto a su familia, refrendando así su gusto por los viajes y por compartir de este tipo de instantes al lado de todo su clan.

Además de los detalles de esta aventura en África, Ludwika compartió con sus seguidores un mensaje en el que reflexionó acerca de su edad: “Los cumplo muy feliz. A veces pienso que son muchos, y cuando me doy cuenta de que cada vez me la paso mejor se me olvida. Además, nunca más seré tan joven como hoy. A gozar la vida y a agradecer lo que hay”, publicó con motivo de sus 45 años.