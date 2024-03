La novia de Nicandro Díaz lanza un duro mensaje: ‘No sé cómo defenderte’

A unos días del trágico deceso del productor Nicandro Díaz, su novia, Mariana Robles, ha enviado un duro mensaje dirigido a él, mismo en el que expone su sentir a raíz de la polémica que la persigue. La también actriz, quien sobrevivió al accidente en moto en el que perdió la vida el realizador de Televisa, reiteró lo mucho que echa de menos a su pareja, luego de no poderlo despedir en su funeral, tal cual confirmó recientemente, tras asegurar haber recibido una petición puntual. Mariana también ha relatado cómo acontecieron los hechos, asegurando que debido al impacto sufrido mientras iban en carretera no logra recordar detalles del letal accidente ocurrido en una carretera de Cozumel, en Quintana Roo.

Nicandro Díaz falleció tras sufrir un accidente en motocicleta.

Mariana alza la voz

Fue a través de sus redes sociales que Mariana se pronunció sobre la situación que ahora vive a partir de los acontecimientos, lamentando las consecuencias que ha sufrido desde entonces. “Me dejaste sola en un mundo lleno de mentiras, hipocresía y traiciones…”, escribió en las primeras líneas de su mensaje, el cual ha acaparado la atención de quienes han seguido de cerca esta historia que ha cobrado gran interés mediático con el paso de los días.

Mariana lamentó los señalamientos que ha recibido desde que ocurriera el accidente.

Al ahondar en sus palabras, Mariana expuso lo mucho que le cuesta hacer frente a la ola de comentarios y señalamientos que han surgido a partir del trágico suceso, haciendo énfasis en lo mucho que la ausencia de su novio pesa todavía. “No sé cómo defenderte, no sé cómo defendernos. Te necesito, amor”, agregó al final del texto colocado en su cuenta de Instagram. La rección de los usuarios fue inmediata, y entre los comentarios hubo quienes abordaron las entrevistas que en días anteriores concedió a los medios de comunicación, mismas en las que defendió su noviazgo y su relación, aunque sin dar mayores detalles de lo sucedido el día en que se suscitó el accidente.

¿Por qué no fue al funeral de Nicandro?

De acuerdo con Mariana, no ha sido fácil transitar por este momento, no solo por lo que se ha dicho de ella, sino también porque, según afirma, le fue impedido asistir al funeral del productor de telenovelas. “Me mandaron un mensaje en el que decía que preferían que no me presentara, yo respeto, yo soy una mujer muy respetuosa y no quiero ocasionar problemas”, dijo en una charla concedida al programa Ventaneando, aunque sin mencionar quién o quiénes extendieron esa petición que decidió respetar desde el primer momento, asegurando que tanto ella como Nicandro siempre fueron muy discretos con su noviazgo.

El productor fue cremado, según confirmó su familia.

Lo que ha dicho la hija de Nicandro Díaz

Luego de las entrevistas que concedió Mariana a los programas Todo Para la Mujer y Ventaneando, la reacción del público fue inmediata. Sin embargo, el mensaje de la hija de Nicandro, Victoria Díaz, se dio de manera inesperada, palabras en las que la joven pide desacreditar lo dicho por la actriz. “No le crean nada a Mariana Robles”, escribió sin decir más, texto que se viralizó en cuestión de minutos.