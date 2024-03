Arnold Schwarzenegger revela que le colocaron un marcapasos: ‘Me convertí un poco más en una máquina’

Arnold Schwarzenegger, quien durante años ha encarnado a los más icónicos personajes de acción en Hollywood, ha sorprendido a todos con su reciente anuncio. El actor y exgobernador del estado de California ha revelado que acaban de colocarle un marcapasos en una nueva cirugía a corazón abierto, la cuarta intervención de este tipo a las que se ha sometido a lo largo de su vida.

©GettyImages



Arnold Schwarzenegger acaba de colocarse un marcapasos.

El pasado 25 de marzo, en el más reciente episodio de su podcast Arnold’s Pump Club, el actor de 76 años reveló haberse sometido a una cirugía hace unos días. “El lunes pasado me operaron para colocarme un marcapasos y me convertí un poco más en una máquina”, dijo, haciendo alusión a un su papel protagónico en su famosa saga cinematográfica Terminator. “Así es la vida con un problema genético del corazón. Pero no me oirás quejarme”, dijo más adelante.

Schwarzenegger explicó que nació con una válvula aórtica bicúspide, un defecto cardíaco congénito, y admitió que hablar sobre este tema “va en contra de gran parte de mi educación en Austria, donde nadie hablaba nunca de cuestiones médicas. Todo lo relacionado con la atención médica se lo guarda para usted”.

©GettyImages



El actor se ha mostrado muy transparente respecto a su salud.

Sin embargo, quiso hablar de ello con el público y comentó que abrirse sobre el tema ha provocado que personas que nacieron con la misma condición médica le envíen mensajes diciéndole que “hablar de mis cirugías de reemplazo de válvula les ha dado valor y esperanza para afrontar los suyos”, comentó. “Como sé que ir en contra de mi instinto reservado y ser transparente ayuda a la gente, me parece correcto hablar de esto”, agregó.

El paso de Schwarzenegger por el quirófano a lo largo de los años

La reciente cirugía a la que se sometió el protagonista de cintas como Depredador, no es la primera que se ha practicado. En 1997, cuando tenía 50 años, Schwarzenegger se sometió a un reemplazo de válvula cardíaca con el fin de facilitar el flujo de sangre desde el corazón a los pulmones. En 2018 se hizo una nueva operación a corazón abierto debido a complicaciones con aquella primera válvula que le habían insertado. Dos años más tarde, se sometió a otra cirugía para reemplazar su válvula aórtica.

©GettyImages



Arnold asistió a un evento con Jane Fonda días después de su operación.

Schwarzenegger explicó que los médicos le indicaron que debía practicarse esta operación debido a que “un tejido cicatricial de mi cirugía anterior había hecho que los latidos de mi corazón fueran irregulares. Así fue durante algunos años”. Pese a la seriedad de la intervención, el actor dijo sentirse muy bien. “Lo estoy haciendo genial. Me operaron el lunes y el viernes ya estaba en un gran evento ambiental con mi amiga y compañera del fitness Jane Fonda”, expuso.

“Nadie hubiera pensado jamás que comencé la semana con una cirugía”, dijo, para luego expresar su agradecimiento al personal médico de la Clínica Cleveland en la que se atendió. “Todavía estoy aquí gracias a la innovación médica y a ser muy diligente para mantenerme en contacto con mis médicos y escucharlos”, dijo.