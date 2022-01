Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, ¿por qué se divorciaron?

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver por fin estan divorciados. Una separación que sucedió hace 10 años, y que por el tiempo tan largo de espera para hacerlo oficial ante las autoridades, se convirtió en uno de los más sonados del medio del espectáculo. Según informes, este martes 28 de diciembre, la pareja alcanzó un acuerdo económico de 400 millones de dólares para, de una vez por todas, firmar los papeles que disolvería la unión. Pero, ¿por qué razón se divorciaron y qué los hizo esperar tanto tiempo para estar solteros?

Arnold y María se casaron en 1986, después de casi una década de romance. La boda se realizó en Massachusetts y tres años después se convirtieron en padres de Katherine. La cigueña visitó el hogar de los Schwarzenegger tres veces más con Christina, Patrick y Christopher.

Pero aquel cuento de hadas de la familia de Hollywood quedó destruido para Maria cuando en 2011 salió a la luz que Arnold había tenido un romance extramarital con su ama de llaves, Mildred Baena, de la que en 1997 nació Joseph. El chico había nacido con días de diferencia que Patrick, el tercero de sus hijos dentro del matrimonio.

Shriver no logró perdonar la traición. El divorcio era inminente, pero los acuerdos no fueron mutuos. De inicio, Arnold no quería separarse de ella y se rehusaba a firmar los papeles. Otro trasfondo fue que la pareja no tenía un contrato prenupcial, por lo que muchos bienes, fideicomisos e intereses financierons que los llevaron a más desacuerdos.

Hicieron falta 10 años, abogados privados y tediosos procesos legales hasta que, esta semana, Arnold y Katherine llegaron a un acuerdo. A lo largo de ese tiempo, la relación tomó un rumbo más cordial siempre viendo por la buena convivencia junto a sus hijos.

La vida después de la separación

Aunque seguían los trámites de divorcio, la pareja siguió por rumbos separados. El ex gobernador de California tiene una muy buena relación con Joseph, y el chico lo admira demasiado, tanto que ha seguido sus pasos no sólo con el amor al gimnasio, sino también en la actuación.