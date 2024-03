Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, revela por qué no usa el apellido de su famoso papá

Joseph Baena es el único de los hijos de Arnold Schwarzenegger que nunca ha usado el apellido de su famoso padre, y al parecer no tiene intención de llevarlo, pese a que tiene muy buena relación con el actor. El joven de 26 años, quien es fruto del desliz que el intérprete tuvo años atrás con Mildred Baena, ha revelado en una reciente entrevista la razón por la que no desea adoptar el apellido Schwarzenegger.

©GettyImages



Joseph quiere labrar por sí mismo su camino en el cine.

“Creo que lo principal es que estoy tratando de hacer las cosas por mi cuenta y seguir mi carrera con mi voluntad, mi determinación y mi ética de trabajo. Simplemente lo hago todo yo”, comentó Joseph en el programa Good Morning Britain (ITV), donde habló de su trabajo en el mundo fitness y de su incipiente carrera como actor.

“Mi familia es muy partidaria de apoyar desde lejos y no ser tan entrometida. Aprecio mucho eso y creo que es muy importante crecer como hombre para hacer las cosas por uno mismo y arreglárselas”, explicó el joven culturista, cuyo imponente físico ha sido equiparado con el de su padre. “Así que eso es lo que he estado haciendo y ha estado funcionando hasta ahora. He estado trabajando muy duro”, agregó.

©@joebaena



Joseph y su padre comparten la pasión por el culturismo.

Si bien Joseph se ha mantenido firme en su decisión de no usar el apellido de su papá, sí ha demostrado su interés por seguir sus pasos en la pantalla grande. Recientemente participó en película Gunner, que se estrenará el próximo mes de junio, y en la que tuvo la oportunidad de compartir créditos con Morgan Freeman y Luke Hemsworth.

“Algunos niños crecen queriendo ser bomberos o astronautas. Siempre me ha gustado el cine, así que siempre quise ser actor”, dijo Baena. “Es simplemente la forma en que se jugaron las cartas. Sucede que hacemos y nos gustan muchas de las mismas cosas”, comentó, dejando ver lo mucho que tiene en común con Arnold. A su vez reveló el consejo que su padre le ha dado en vistas de su interés en la actuación: “Diijo que la clave es trabajar duro, hacer las repeticiones, practicar y estar siempre preparado”.

Reconoce que Arnold es un gran padre

Joseph tenía 12 años cuando se enteró que su padre era la estrella Terminator. El actor se había involucrado años atrás con su madre mientras ella trabajaba como ama de llaves para los Schwarzenegger. “Cuando eres un niño, realmente no te cuestionadas demasiado y simplemente es así”, expresó el matutino británico.

“En cuanto a mí, amo a mi padre, es un hombre increíble”, dijo. “Es un gran padre. No ha sido más que increíble conmigo. Me ha apoyado mucho en todo lo que he decidido hacer: ir a Pepperdine (universidad), graduarme… Y también con respecto a mi carrera como actor y mi profesión inmobiliaria, mi viaje en el fisicoculturismo y el fitness, él siempre está ahí y es un gran apoyo”, agregó el joven, quien a su vez se refirió a su madre como “una mujer asombrosa”.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez 'nunca planeó' volver con Ben Affleck Loading the player...