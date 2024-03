El divertido fin de semana de Ludwika Paleta al lado de sus mellizos

Luego de unas semanas sumamente intensas debido a la promoción de su reciente película, Noche de Bodas, Ludwika Paleta ha hecho un alto para disfrutar de un fin de semana de relajación en compañía de sus mellizos, Bárbara y Sebastián, quienes sin duda son su adoración. Algo de lo que la actriz ha dado muestra en sus redes sociales, en donde como pocas veces suele hacerlo, compartió algunos detalles de los increíbles días que paso a lado de sus pequeños.

La actriz se encuentra en plena promoción de su nueva película

A través de su perfil de Instagram, Ludwika compartió una serie de fotografías en las que se dejó ver en compañía de sus mellizos en medio de un momento sumamente relajante, pues en las imagenes se les podía ver tirados en el pasto y algunas flores, y sin zapatos, disfrutando de una deliciosa comida y algunos postrs con los que consintió a sus pequeños. Al pie de la publicación, la actriz escribió una breve mensaje en el que dejó en claro lo importante que es para ella pasar tiempo de calidad al lado de sus pequeños. “Mi mejor plan para un domingo”, expresó Paleta feliz.

El tiempo con sus hijos, lo más sagrado

En 2021, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ludwika reconoció que tras la pandemia tiene una visión muy distinta del tiempo en familia: “Ha sido momento de valorar muchas cosas, la vida, la salud, a la familia, el presente…”, compartió la artista con total sinceridad.

“He aprendido mucho a disfrutar a mis hijos, esto de estar todo el tiempo, de dejar el celular y escucharlos, las cosas que dicen, disfrutar todo lo que tienen para compartir sin tener el celular en la mano y estar trabajando todo el tiempo. A mí me ha venido muy bien, también conectarme nada más con los míos y saber que la gente que te busca, realmente te busca para saber qué estás bien”, confesó la actriz.

La privacidad de su mellizos, una prioridad de Ludwika

Hace un par de años, la actriz confesó en entrevista para el matutino Un nuevo día, que entonces conducía su amiga, Adamari López, por que ha decidido no revelar la identidad de sus hijos pequeños: “En el caso de mis hijos, ellos no tienen la oportunidad de ser personas de abrirse un camino por lo que son y no por ser hijos dé y yo quiero darles esa oportunidad, sin que en la calle los reconozcan. Si de por sí, su nombre y apellido ya pesan bastante, darles la oportunidad de que sean personas, dentro de lo que puedan, normales”, explicó.