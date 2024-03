Esmeralda Pimentel y Majida Issa brillarán como anfitrionas de Premios Platino 2024

La cuenta regresiva para la onceava edición de los Premios Platino ha comenzado. A un mes de la gala, se han revelado los nombres de las personas que serán las anfitrionas de la decimoprimera edición que marca el gran regreso de la entrega a la Riviera Maya. Después de que se dieron a conocer los nominados, se anunció que la ceremonia será conducida por un dúo femenino, representado por México y Colombia. Por primera vez en la historia, las presentadoras serán dos mujeres, Esmeralda Pimentel y Majida Issa, dos importantes representantes del talento actoral de iberoamérica.

©GettyImages



Después de colaborar como presentadora de un premio, la mexicana regresa como conductora estelar

Mujeres a cargo de la gala

El próximo 20 de abril, Esmeralda Pimentel y Majida Issa serán las encargadas de conducir la gala que se realizará en el El Gran Tlachco, auditorio del parque Xcaret, el paradisíaco escenario de esta edición que, una vez más, abrirá sus puertas para albergar esta importante entrega de premios a lo mejor del cine y la televisión Iberoamericana. Para Esmeralda, será una gran oportunidad de mostrar su versatilidad, ahora como conductora, una faceta que no había explorado antes. El año pasado, los encargados de estar al frente de la entrega, realizada en Madrid, fueron Carolina Gaitán, Omar Chaparro y Paz Vega.

Aunque es la primera ocasión que será anfitriona, Esmeralda ya había participado en la gala. Durante la décima edición, la mexicana fue la encargada de entregar el premio a Mejor Actor, una experiencia que le dejó un gran sabor de boca: “No podía creer que estaba rodeada de tanto talento. El haberle entregado este premio a Javier Bardem fue un lujo y un privilegio”, comentó hace un año la actriz en entrevista con La Hora ¡HOLA!, sobre su colaboración en la entrega, a la que este año, regresará con una participación estelar.

©GettyImages



El año pasado Majida Isaa ganó un Premio Platino por su trabajo como actriz

De ganadora a conductora

Por otra parte, la actriz y cantante colombiana, Majida Issa, vuelve a Premios Platino por la puerta grande, después de que en la edición 2023 se alzó como ganadora de la categoría Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie por su trabajo en Noticia de un secuestro, un proyecto que también se llevó el galardón del público a Mejor Miniserie: “Ese es el premio más importante, porque el trabajo que nosotros hacemos es para ustedes”, comentó la colombiana a su paso por la alfombra roja.

©GettyImages



El look de Esmeralda en la décima edición realizada en Madrid

El estilo de las presentadoras

Listas para marcar un precedente en Premios Platino, al convertirse en las primeras mujeres al estar a cargo de la gala, se preparan para sorprender a la audiencia con sus looks. El año pasado, ambas dieron lecciones de estilo sobre la alfombra roja; la colombiana, con un vestido de cuello halter, con detalles de pedrería en la blusa, diseñado por el colombiano Jorge Duque. Por su parte, Esmeralda Pimentel partió plaza con un elegante vestido negro que combinó con botas de animal print: “Cuando yo me siento cómoda, me siento sexy, me siento poderosa y es muy importante para mí reflejar mi seguridad, pero sobre todo mi estilo. Me encantó el vestido, con esas botas, dije: ‘Eso es lo que quiero expresar en esta noche tan importante’”, contó la actriz en aquel momento a La Hora ¡HOLA!