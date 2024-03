Como pocas veces, Eduardo Capetillo Jr. habla de su vida sentimental

Aunque Eduardo Capetillo Jr. se ha caracterizado por ser un hombre sumamente discreto en cuanto a su vida personal, en una reciente entrevista se ha sincerado respecto a lo que sucede en el plano sentimental y en su corazón. Y es que según ha revelado el incipiente cantante, desde hace algún tiempo mantiene una relación con una misteriosa mujer de la que se encuentra sumamente enamorado.

El joven cantante se sinceró respecto a su vida personal

Fue durante un encuentro con la prensa que el también actor habló de cómo es que se encuentra su corazón en estos momentos, sorprendiendo a todos al revelar que se encuentra sumamente enamorado. “Sí tengo pareja ahorita. Todos saben que yo no les miento, yo todo les voy a decir”, compartió el guapo hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, luego de que fuera cuestionado al respecto, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

En ese mismo sentido, Eduardo fue cuestionado respecto a cómo ha hecho él y su novia para hacer frente a las especulaciones sobre su vida sentimental, especialmente después de que fuera ligado a la actriz Fabiola Campomanes durante el tiempo que compartieron en MásterChef Celebrities. “Aunque estés dentro del medio o fuera de él, yo creo que son situaciones que pueden llegar a ser incómodas”, compartió el intérprete de forma tajante. “Pero yo creo que la confianza en la pareja y la comunicación son la clave para surcar este tipo de cosas. Y mira, si no es en el medio, en los grupos de amistades también se dicen cosas, pero hay que tener confianza”, finalizó.

El intérprete aseguró que la confianza y la comunicación han sido claves en su relación

Lo que busca en su pareja

Recordemos que en noviembre de 2022, Eduardo concedió una entrevista a HOLA.com México, en la que con total sinceridad se refirió a su vida sentimental. “Para mí es complicado a veces encontrar una mujer, no por otra cosa, sino porque tengo que admirar a la mujer con la que esté, ya un tema físico pasa a segundo plano, pero la admiración que yo le tengo que tener debe ser muy grande y creo que encontrar gente admirable hoy en día, es complicado, tanto hombres como mujeres, amistades, como en todo, entonces ahorita estoy soltero”, compartió el intérprete.

Al ser cuestionado sobre cuáles son las cualidades que busca en una mujer, Eduardo dijo: “Yo tengo que admirar a mi pareja, así me diga: ‘¿Quiero ser la mejor jugadora de videojuegos del mundo?’, ¡hazlo, dale!, ¿sí me explicó?, haz lo que quieras, pero ten metas, ten objetivos, eso es lo que yo busco en una mujer, porque la belleza se va, es algo muy efímero y si tú basas tu relación en eso, desde mi punto de vista, creo que estás cometiendo un error importante y lo que no se va a ir es la admiración”, dijo.