Galilea Montijo habla de las duras consecuencias que vivió tras la difusión de un falso video íntimo

A lo largo de su carrera en el espectáculo, Galilea Montijo ha enfrentado situaciones complicadas inherentes a su posición como figura pública. Sin embargo, la conductora de televisión ha sabido salir avante de cada circunstancia, tomando la palabra siempre que sea necesario para defender su integridad. A propósito de esto, la tapatía recordó cómo en el pasado vivió un instante de tensión, esto tras la difusión en la red de un video íntimo en el que actuaba una actriz muy parecida a ella. A raíz de ese suceso, su nombre comenzó a ser vinculado con ese material sufriendo incluso algunas consecuencias en su entorno laboral. Por fortuna, Montijo pudo comprobar la verdadera identidad de la actriz, lo que la puso a salvo de esa situación.

¿Qué le pasó a Galilea ?

Abierta como suele ser con los televidentes, Galilea habló en el programa de Netas Divinas del penoso instante que vivió cuando ese video íntimo comenzó a circular en la red, sobre todo porque el mismo fue titulado con su nombre, haciendo creer a los usuarios que se trataba de ella. “De repente comenzó a circular un video… Yo no sé qué hubiera hecho porque gracias a Dios comenzamos a investigar, esta chica que aparece en el video, efectivamente, es una actriz (de contenido para adultos), hasta me sé perfecto el nombre…”, relató la presentadora, quien recordó cómo fue que logró librarse de lo sucedido. “A mí en aquel entonces lo que me salvó son los tatuajes…”.

Las consecuencias tras la difusión del falso video

En su charla, Galilea compartió que tras ese incidente sufrió algunas consecuencias, las cuales repercutieron principalmente en su trabajo. “Empezó a circular un video de: ‘Galilea y su video…’ y fue de verdad un dolor terrible porque aparte se cayeron varios trabajos, varias cosas ese momento… Era de: ‘Sí me parezco’, sí era confuso. Gracias a Dios, mis tatuajes en aquel momento fueron los que me salvaron…”, explicó Montijo, agradecida de que todo haya podido aclararse en su momento.

Tras escuchar su relato, Daniela Magun, también conductora de ese espacio, se mostró empática con Galilea, quien completamente agradecida por el gesto ahondó en detalles y relató cómo enfrentó las duras consecuencias tras la difusión de ese video. “Fue difícil como muchos momentos públicos difíciles por los que he pasado, pero yo creo que si algo me tiene todavía aquí es el cariño de la gente que me quiere y que me conoce realmente…”, apuntó la conductora, quien hoy actúa con total seguridad frente a este tipo de adversidades.

Preocupada por su familia

Galilea además se refirió a lo difícil que resulta lidiar con estas situaciones cuando eso afecta a la familia, sobre todo ahora que el uso de redes sociales es potencial. “No voy a permitir que alguien que no me conoce hable mal de mí, eso a mí no me define. Yo les agradezco. Es difícil cuando alguien ya depende de ti, cuando alguien ya lee estos comentarios que yo siempre he creído, muchos están de acuerdo conmigo o no, que se deberían terminar los likes y los comentarios, pero sí me parece que esto de las redes sociales ha venido a no facilitar mucho las cosas…”, dijo.

