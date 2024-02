Galilea Montijo habla del problema de salud que tuvo previo a Premio lo Nuestro

Con el ímpetu de hacer cada día el más especial, Galilea Montijo se entrega a sus compromisos profesionales con toda pasión, a pesar de que en ocasiones surjan imprevistos de último minuto, tal cual ocurrió durante su estancia de algunos días por Miami para participar en la pasada edición de Premio lo Nuestro. Recordemos que la también conductora del programa Hoy tuvo un inconveniente de salud durante los ensayos de la ceremonia, lo que implicó que fuera asistida de inmediato por los malestares que la aquejaban. Gracias a la atención oportuna recibida, la tapatía logró reponerse y dar lo mejor de sí durante la gala, en la que además desfiló por primera vez en una alfombra junto a su novio, Isaac Moreno.

La conductora del programa Hoy debutó en la alfombra de la premiación junto a su novio Isaac Moreno

¿Qué le pasó a Galilea?

Sincera como suele ser con los medios de comunicación, y tras aterrizar en la Ciudad de México procedente de Miami, Galilea conversó con los reporteros que ya la esperaban, a quienes reveló detalles de lo sucedido. “Fíjense que desde aquí, de hecho si me escuchan todavía estoy un poco congestionada, no sé, pasó que llegamos allá y pensé que era cambio de clima, los aires acondicionados allá también son muy fríos, comenzó como un cuadro viral pero de gripa. Me hicieron prueba de Covid, negativo, y de ahí se fue al estómago…”, dijo, declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes para su canal en YouTube.

Durante la charla, Galilea habló de los malestares que la aquejaban, situación que, reconoce, repercutió en su estado de ánimo. Sin embargo, todo pudo resolverse con el paso de los días, lo que le permitió sacar adelante su importante compromiso profesional durante la gala dedicada a la música latina, en la cual logró destacar desde el momento de su llegada. “Nunca nos enteramos qué fue lo que pasó el día de los ensayos de los premios, entonces estaba yo súper triste porque no podía del dolor, estaba doblada del dolor como si me hubiera dado una infección, así estaba…”, explicó.

Galilea reveló que le fue practicada una prueba de Covid

Recibió atención médica

Ante lo ocurrido, Galilea fue asistida de inmediato. De hecho, comenzó a circular una fotografía, la cual se viralizó en cuestión de minutos, en la que se aprecia a la presentadora recostada mientras le aplican suero. La presentadora habló de la atención médica que recibió, con lo que pudo recobrar fuerzas y continuar con sus planes como estaba pactado. “Tuvieron que inyectarme para las náuseas, para el dolor abdominal que traía y nada. Ya gracias a Dios me mandaron unos antibióticos que se consiguieron allá porque también es muy difícil, es muy complicado, los antibióticos son los que me sacaron adelante…”, explicó frente a los micrófonos.

Galilea tomó con humor los rumores de embarazo

Hace frente a los rumores de embarazo

Debido a la situación por la que atravesó, las especulaciones comenzaron a surgir, incluso se dijo que Galilea podría estar embarazada. A pregunta expresa de los reporteros sobre la veracidad de esas versiones, Montijo respondió tomando todo con sentido del humor. “Hay, ojalá, háganmela buena, ya lo hubiera gritado a los cuatro vientos…”, dijo, sin olvidar mencionar lo feliz que está por su reciente relación amorosa, de la cual ha compartido varios momentos con sus fans en las redes sociales.

