Ariadne Díaz hace frente a los rumores y revela si está embarazada

Además de ser una excelente actriz de telenovelas y series, Ariadne Díaz se ha destacado por ser una madre sumamente entregada al cuidado de su hijo Diego, a quien tuvo en 2016 con Marcus Ornellas. Algo que se puede ver reflejado en sus redes sociales, donde suele compartir los instantes más especiales de su vida y su carrera, así como de su faceta maternal. Es por eso que los fans de la protagonista de telenovelas como La Doble Vida de Estela Carrillo sueñan con verla convertirse en mamá por segundo ocasión, pues sin duda ha formado una hermosa familia al lado del guapo actor y su pequeñito. Sin embargo, y a pesar de los rumores, todo parece indicar un seugndo hijo no está dentro de sus planes a corto plazo, aunque no descarta la posibilidad de retomar estos planes en algún futuro.

Ariadne Díaz ha enfrentado rumores de embarazo desde hace varios años

Lo que ha dicho Ariadne sobre los rumores

Así lo compartió durante una dinámica de preguntas y respuestas que hizo en sus redes sociales, en la que con total sinceridad se refirió a los rumores que la han rodeado respecto a la llegada de un nuevo bebé, especialmente luego de que se difundiera una nota falsa sobre un supuesto embarazo. Sobre esto, Ariadne dijo: “ No tienen idea la cantidad de gente que me escribió para felicitarme o para preguntarme. Fue muy chistoso porque mi prima me escribe y me dice: ‘Yo creo que no es cierto porque no creo que me estaría enterando por aquí, por Facebook, pero me salió que estás embarazada’”, indicó.

La actriz contó cómo fue que se enteró del rumor de su embarazo, luego de que se topó con la fotografía con la que falsamente dieron a conocer esta noticia. “Entonces veo la foto y yo con un ramo de rosas que me regaló Marcus y Diego chiquito, como de una foto de hace dos años. Entonces no, no estoy embarazada, se los quedó a deber”, sentenció.

Marcus y Ariadne han formado una hermosa familia al lado de su hijo Diego

Al ahondar en las razones por las que por ahora no tiene planes de volverse a embarazar, la actriz dejó en claro que por ahora no es posible, pues está a punto de iniciar grabaciones de una nueva telenovela, en la cual compartirá créditos con su exnovio, José Ron. “Voy a empezar a trabajar, ahorita menos que nunca y en días como hoy digo ‘ya así estamos bien’, luego sí me dan las ganas, pero en días como hoy se me quitan”, agregó entre risa.

¿Qué ha dicho sobre este nuevo proyecto junto a José Ron?

En esa misma charla que sostuvo con sus fans a través de redes sociales, Ariadne Díaz habló del nuevo proyecto que está por comenzar: “Estoy feliz, estoy muy contenta, emocionada de empezar pronto. No sé si les pase, pero a mí me pasó que llegó un momento en mi vida en el que quizá hay muchos proyectos o cosas para las que he hecho casting, pero llega un momento en el que ya tu prioridad no es cuánto te paguen ni cuándo sale el proyecto, sino quiero trabajar en un lugar en el que me sienta querida, apreciada, que trabaje en paz y eso me pasa en la producción de Rosy Ocampo”, expresó.

La actriz está a punto de iniciar un nuevo proyecto al lado de José Ron

