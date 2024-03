Danna Paola comparte a sus fans que se encuentra enferma

La cercanía con su público es primordial para Danna Paola, quien no descuida este importante vínculo al dar a conocer los acontecimientos que se suscitan en su vida personal y profesional. Una vez más, la cantante se tomó un tiempo para compartir un importante mensaje a sus seguidores, a quienes informó sobre la pausa que tendrá que hacer estos días en sus actividades para cuidar de su salud y relajarse, esto tras haber sido diagnosticada con malestares respiratorios. Sincera como suele ser, abrió su corazón para expresar cómo se siente en estos instantes, en los que desea seguir procurándose tras un periodo de constante actividad sobre los escenarios.

¿Qué le pasó a Danna Paola?

Danna encendió las alertas entre sus fanáticos al publicar un álbum fotográfico en el que se deja ver portando una mascarilla de oxígeno, una serie de imágenes en las que también se incluye otra con parte del tratamiento médico que en este momento le es suministrado. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la también actriz explicó lo que sucede. “Empezábamos bien, un giro en la trama me dejó tumbada en cama. El universo me dijo: ‘Para ya’. Y me paró con freno de mano, influenza + bronquitis…”, confesó en su texto, el cual atrajo de inmediato la atención de quienes siguen de cerca su carrera.

A pesar de los inconvenientes por la enfermedad, Danna Paola toma los cuidados necesarios, según expuso. “Han sido días muy heavys. Me duele vivir, respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos, entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana. Dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente…”, escribió la cantante, quien asume con optimismo esta etapa, mientras recibe el apoyo incondicional de los fans.

La cantante se dejó ver portando una mascarilla de oxígeno.

Valora su salud

En medio de estos acontecimientos, Danna Paola también ha puesto de frente el bienestar físico. Para la intérprete ha sido un valioso momento de reflexión sobre la importancia de estar bien, de cuidar la salud por encima de los compromisos de trabajo que a diario surgen. De hecho, habló de la pausa que por ahora tomará para reponerse. “Todo esto me está sirviendo mucho para re analizar y re valorar lo importante que es la salud. Sin ella no hay nada, no somos nada, y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mí. No está bien. Toca parar, toca cuidar al templo para brillar bonito. Lxs amo”, finalizó.





Danna Paola habló de la constante actividad que ha tenido, por lo cual tendrá que parar unos días.

Este ha sido un periodo de constante actividad para Danna Paola. La cantante tiene programada una serie de presentaciones por diversas ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. De acuerdo con su agenda, este 2 de marzo se presentará en la ciudad de Austin, Texas, como parte del festival Bésame Mucho, para luego continuar en México, Ecuador, Colombia y más países.

