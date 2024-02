De lo más enamorados, Odalys Ramírez y Pato Borghetti celebran 13 años de amor

Aunque han pasado más de una década desde que Odalys Ramírez y Pato Borghetti fueron flechados por Cupido, el amor que se tienen sigue intacto y cada vez más fuerte. Algo que se ha visto reflejado en los románticos mensajes que se han dedicado en redes sociales con motivo de su 13 aniversario. Una ocasión en el que ambos famosos han puesto en alto la conexión que los une y las experiencias que los han llevado a consolidarse como pareja y como familia al lado de sus dos hijos, Gia y Rocco, así como Santino, hijo del presentador.

©@odalysrp



Odalys y Patricio celebraron 13 años de relación

Odalys, la más enamorada

Desde las primeras horas de este miércoles 28 de febrero, Odalys acudió a su perfil de Instagram, donde compartió algunas fotografías con las que hizo un recuento de lo que han sido los años que ha compartido al lado de Pato. Al pie de dicha publicación, la presentadora del programa ¡Cuéntamelo Ya! escribió unas emotivas palabras en las que dejó en claro el gran amor que tiene por el padre de sus hijos. “Hoy cumplimos 13 años de caminar juntos. (Poco tiempo para amarnos, pero que equivale a Messi pasando por el Barca, el París Saint Germain y el Inter de Miami)”, explicó la también modelo en sus primeras líneas, haciendo referencia al amor que el guapo argentino tiene también por el futbol. “La vida es buena conmigo y todos los días me lo recuerda por medio de ti y de nuestros hijos. Muchas cosas tuve que haber hecho bien para que el universo me mandara el regalo de conocerte y tenerte en mi vida. Tú y yo sabemos”, agregó.

Odalys resaltó su deseo de seguir escribiendo nuevos renglones a su historia de amor, mostrándose agradecida por todo lo vivido al lado de su amado todos estos años. “Por más caminatas de la mano, por más carcajadas que hacen doler los cachetes y el estómago, por más comidas deliciosas, por más lecciones de bondad que me das con hacer, y no solo con decir. Contigo desde Orizaba, hasta Japón-pon, Desde La Patagonia hasta Varadero. Te amo Amor de mis vidas. Eres mi mejor decisión. Gracias por todo lo que juntos hemos construido”, finalizó.

©@odalysrp



La pareja ha formado una hermosa familia

El mensaje de Pato a Odalys

Por su lado, Pato hizo lo propio en sus redes sociales, donde se mostró sumamente conmovido al hacer una retrospectiva de sus vivencias al lado de Odalys. “¡13 años del más grande amor! (en esta vida). ¡Te seguiré buscando en todas, aunque nazcas a miles de kilómetros! ¡Todo lo que vivimos juntos en estos 13 años! Las alegrías más grandes, como cuando Messi levantó la copa del mundo, o casi con la misma emoción, ¡el nacimiento de nuestros hijos! (gracias por aguantarme)”, compartió.

El también cantante se dijo orgulloso de lo que juntos han logrado y de la forma en la que han logrado sortear los momentos en los que las cosas no han sido como lo esperaban. “Tendría que decir que no todo ha sido color de rosa, pero aún en los momentos más difíciles, que los hubo, siempre hicimos un equipo increíble y ¡eso nos unió más!”, agregó el intérprete. “13 años y cada día te amo más…”, señaló. “Yo soy el afortunado de haberte encontrado, gracias por gestar en ti, tan perfectamente a dos criaturitas que todos los días me generan felicidad, y por querer y cuidar de la misma manera a Santino, esos tres que ¡son mis motorcitos fuera de borda! Básicamente, Panzer de mi vida, todo lo que generas en cada miembro de nuestra familia, ¡nos hace mejores y más felices a todos!”, finalizó.

©@odalysrp



Pato y Odalys son inseparables

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.