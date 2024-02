Emocionada, Lucerito Mijares habla de su experiencia cantando al lado de Yuri

Lucerito Mijares debe estar acostumbrada a tratar con grandes estrellas, pues además de ser hija de Lucero y Mijares, desde pequeña ha estado inmersa en el mundo del espectáculo gracias a sus papás. Sin embargo, pararse en un escenario al lado de artistas a los que admira y respeta mucho, sigue siendo motivo de emoción para la incipiente actriz de musicales. Algo que quedó en claro durante el reciente concierto que Yuri ofreció en el Auditorio Nacional, una ocasión en la que la protagonista del musical El Mago fue invitada al escenario por la intérprete para cantar juntas el tema Yo Te Pido Amor, un improvisado momento que terminó por aderezar esta noche y que le valió el reconocimiento del público de la ‘Jarocha’, quien emocionada y visiblemente nerviosa hizo gala de su desbodante talento y carisma.

©@luceromijaresoficial



Lucerito demostró su talento al lado de Yuri

Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que ilusionada, habló acerca de cómo fue que vivió este momento tan especial y la forma en la que se dio su colaboración con la intérprete de El Apagón. “Estuvo muy loco ese día porque la verdad yo iba bastante desarregladita”, dijo con su simpatía, durante una charla que sostuvo con Raúl Araiza y Tania Rincón en el programa Hoy. “Jamás pensé: ‘Ay, me van a subir al Auditorio. Nunca. Entonces la queridísima güera me presenta: ‘Ay sí, la niña, qué bonito, qué padre, qué bien’, y entonces la gente empieza de que: ‘Que cante, que cante’”, agregó.

Aunque Lucerito tiene suficientes tablas y ha acompañado a sus padres en varios de sus conciertos, la intérprete se sintió un tanto nerviosa, pues no iba preparada para la ocasión. “Yo así de: ‘No quiero, muchas gracias’”, compartió Mijares, quien sabiendo que el público quería verla, accedió a subir y cantar. “Entonces, la (canción) que seguía era Déjala, entonces dije: ‘Pues ya la armé, tranquilita, muy buena’, entonces me dice: ‘No pues va, Yo Te Pido Amor’”, agregó la intérprete, quien se dijo sorprendida por la elección de Yuri, pues dicha canción requiere de un esfuerzo vocal muy importante. “No escuchaba absolutamente nada, pero nada, entonces ya empecé a cantar y dije: ‘Si estoy en otro tono, pues ya, Dios me libre’, pero la gente me recibió increíble y aplaudió increíble”, finalizó.

©GettyImages



Yuri se encuentra en medio de una gira al lado de Cristian Castro

Lucerito reconoce el apoyo de sus papás

Para Lucerito Mijares la realización de sus sueños como intérprete no se habría dado de la misma manera sin la guía y el consejo de sus papás. Durante estos años, ellos han sido su mayor impulso y ejemplo, según reconoce, poniendo de frente los años de trayectoria en que ellos han logrado construir dos de las carreras más fuertes en el espectáculo mexicano, un asunto de total admiración para ella.

“Creo que lo he tratado de una manera bastante buena por los papás que tengo que han sido algo impresionante, increíble porque me han apoyado muchísimo en este mundo, que obviamente ellos ya conocen desde hace más de 20 años…”, dijo Lucerito en una charla que sostuvo con Anette Cuburu para su canal de YouTube.

©@luceromijaresoficial



La joven actualmente protagoniza la obra musical ‘El Mago’

