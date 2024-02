De viva voz, Toni Costa habla de su separación de Evelyn Beltrán: ‘Se estaba empezando a especular’

El pasado fin de semana, Toni Costa y Evelyn Beltrán confirmaron su separación luego de semanas de rumores. A través de un comunicado conjunto que compartieron en sus redes sociales, el bailarín y la influencer dieron a conocer que desde hace meses tomaron la decisión se seguir caminos separados, y reafirmaron el respeto y afecto mutuo. Ahora, el español ha hablado en televisión sobre su ruptura, y ha revelado la razón por la que él y su expareja finalmente hicieron pública su resolución.

Toni y Evelyn terminaron su noviazgo luego de dos años juntos.

Toni acudió al estudio del Hoy Día (Telemundo) para participar como juez en el segmento de baile del programa. Pero antes de calificar las actuaciones de los participantes charló con la conductora Penélope Menchaca sobre su recién confirmada separación. “Me siento bien, me siento tranquilo, ya sabes que uno pone un comunicado porque es el hecho de lo que uno va a hablar y en el comunicado está todo dicho”, comentó el bailarín.

“Pero si tengo que añadir algo es que nos sentimos un poquito obligados a poner este comunicado porque ya se estaba comenzando a especular, habladurías, chismes, otras relaciones, y todo eso es totalmente falso”, agregó Costa, revelando la razón por la que, aunque él y Evelyn llevaban ya tiempo separados, decidieron finalmente darlo a conocer públicamente.

La expareja tomó la decisión de separarse de común acuerdo y en los mejores términos.

“Entonces vimos como lo más justo compartir con la gente nuestra situación actual como pareja. Hace meses que esto ya ocurrió, entonces lo compartimos ahora”, continuó. “Nos vimos obligados (a anunciarlo) en base a las circunstancias”, reiteró.

Y aunque la relación no funcionó como ellos hubieran querido, Toni quiso reconocer el importante papel que Evelyn jugó en su vida. “Para mí es una persona súper especial, estoy muy agradecido, me estuvo apoyando en muchos momentos complicados que tuve en mi vida, vino a traerme mucha luz, me apoyó en muchos proyectos a nivel profesional y yo siempre estaré agradecido con eso, siempre”, expresó.

Ambos reafirmaron el respeto y cariño mutuo.

¿Y las verdaderas causas de su separación?

El coreógrafo dejó bien en claro que su separación de Evelyn no tuvo nada que ver con terceras personas, tal como lo sugerían algunas falsas versiones, pero se mostró reservado a la hora de compartir las verdaderas razones detrás de la ruptura.

“(Terminamos) como acaba cualquier pareja, no somos los primeros ni los últimos y lo que se dice en el comunicado es lo que básicamente estamos dispuesto a compartir con la gente”, dijo cuando Penélope quiso indagar un poco en los motivos de la separación. “El resto pues ya es una cosa nuestra, una cosa íntima, privada, que siempre voy a respetar”, agregó.

En su comunicado, Tony y Evelyn aseguraron que se separaron “en buenos términos, estamos tranquilos y en paz, conservando el afecto, admiración y el respeto mutuo”, y además pidieron al público “toda su comprensión y sobre todo su respeto mientras atravesamos este proceso de transición”.

