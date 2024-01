Evelyn Beltrán elimina sus publicaciones con Toni Costa de sus redes

Tras semanas alejada de las redes sociales, Evelyn Beltrán regresó hace un par de días a estas, para retomar sus actividades en las plataformas. Sin embargo, a sus seguidores ha llamado la atención que la modelo borró las publicaciones en las que aparecía al lado de Toni Costa. La pareja se ha mostrado distante en sus posts en las redes, así como en sus publicaciones, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se han pronunciado acerca del estatus de su relación.

Toni Costa y Evelyn Beltrán

Evelyn, quien además de modelo se desempeña como asistente médico, también hizo otro cambio en su perfil. Al parecer hizo un ‘detox’ entre las cuentas que sigue y en su lista de seguidos ya no aparece la cuenta de Toni Costa. En el complejo mundo de las redes sociales y las relaciones personales, estos movimientos podrían tener varias interpretaciones, como un posible distanciamiento.

Evelyn Beltrán borró todo rastro de Toni en sus redes

Sin embargo, el coreógrafo español aún sigue a Evelyn en su cuenta de Instagram. Mientras Evelyn retoma sus redes, el bailarín español se ha mostrado muy activo en sus plataformas, compartiendo su alegría por ver el lleno total de sus clases de zumba, además de publicar su faceta más tierna y amorosa al lado de su hija Alaïa.

Tras una pausa de varias semanas, Evelyn volvió a las redes sociales y compartió una fotografía desde Laguna Beach. La influencer acompañó la postal con las siguientes palabras, en las que dejó ver que este alejamiento de las plataformas era más que necesario. “🦋 HOLA, HOLA. Estoy de vuelta por acá, después de tomarme unas semanitas para mí, vuelvo a mi vida en social media 📲”, escribió junto a una foto con el mar de Laguna Beach, California, de fondo. Evelyn continuó: “Las extrañé mucho, pero necesitaba un tiempo para desconectar de las redes por un ratito 🧿. Gracias a todas ustedes por sus mensajitos 💌”.

La primera foto de Evelyn Beltrán tras su ausencia en redes

Curiosamente, Toni reaccionó al regreso de Evelyn con un discreto ‘like’ a la publicación, pero sin dejar comentarios. A pesar de que ambos optaron por llevar su relación fuera de los reflectores, este nuevo movimiento de Evelyn ha dado de qué hablar a sus seguidores, quienes se han solidarizado con ella a través de mensajes y palabras de aliento.

Toni habla sobre el futuro de su relación

En diciembre pasado, en el podcast de Alejandro Chabán, Toni habló sobre el futuro de su relación con Evelyn, dejando claro que por el momento no tenían planes de caminar por el altar o de tener familia. “Es mejor que la cosa fluya, que viajemos… Nos gusta mucho viajar, nos gusta mucho disfrutar. A ella le encanta ir a los conciertos, a mí a veces no tanto, pero a ella le apasiona ir a sus conciertos de sus reguetoneros… Viajamos mucho y nos gusta mucho disfrutar juntos y no hay como una planificación ni de boda ni de bebés”, dijo.

