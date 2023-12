Toni Costa sobre el futuro de su noviazgo con Evelyn Beltrán, boda y bebés: ‘Es mejor que la cosa fluya’

Han pasado ya más de dos años desde que Adamari López y Toni Costa pusieron fin a su relación. Muchas cosas han cambiado en sus vidas; él por un lado rehízo su vida al lado de Evelyn Beltrán, además de dedicarse a su profesión y a la custodia compartida con Alaïa, su hija con Adamari López. En el podcast de Alejandro Chabán, el coreógrafo de origen español habló de la forma en la que su novia lo ayudó a salir adelante tras la separación con la presentadora, además de revelar cuál será el futuro de su noviazgo con Evelyn.

Toni Costa y Evelyn Beltrán tienen dos años de novios

Acerca de la madre de su hija, Toni no tuvo más que palabras de agradecimiento por los 10 años que compartieron. “Yo siempre estaré agradecido porque me ayudó muchísimo, aprendí mucho, crecimos también y, sobre todo, me dio el mejor regalo de mi vida, que es una parte de mí también, que es nuestra hija Alaïa. Siempre yo tendré ese cariño y ese respeto porque es la mamá de mi hija. Pueden haber cosas, altibajos… Pero al final del túnel está el respeto porque es la mamá de mi hija y de esa manera respeto a mi hija“, indicó Toni.

Toni Costa comentó que en los meses posteriores a sau ruptura, su amigo el presentador Borja Voces le abrió las puertas de su casa y lo acogió el tiempo necesario en lo que él salía adelante. “Yo estuve pasándolo mal, superhundido, supermal”, dijo de lo más sincero.

El bailarín reconoció que los primeros cuatro meses tras la separación fueron muy difíciles para él. “Yo estuve pasándolo mal, superhundido, supermal”, se sinceró. Toni contó que tras su mediática ruptura con ‘Ada’, bajó de peso y no estaba comiendo bien. Hasta que poco a poco empezó a salir adelante, pues reconoció que esas actitudes no lo iban a ayudar.

Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán no tienen planes de boda

Meses después de la separación, a su via llegó Evelyn Beltrán. “Evelyn llega con 26 añitos a mi vida y entonces era como una bomba que vino a revolucionarme por completo, a darme alegría, a darme movimiento, a darme color, a darme felicidad, música, a darme de todo”, contó. Sobre la diferencia de edades; él tiene 40 y ella es menor de 30 años, Toni dijo entre risas que está en una gran etapa con su pareja. “Yo me siento muy bien, yo me siento que estoy agarrando todo el colágeno posible”.

Ni boda, ni bebés

Pese a que están en una gran etapa en su noviazgo y de que ya tienen dos años juntos, la pareja no tiene planes de boda ni de bebés. “Es mejor que la cosa fluya, que viajemos… Nos gusta mucho viajar, nos gusta mucho disfrutar. A ella le encanta ir a los conciertos, a mí a veces no tanto, pero a ella le apasiona ir a sus conciertos de sus reguetoneros… Viajamos mucho y nos gusta mucho disfrutar juntos y no hay como una planificación ni de boda ni de bebés“, señaló.

Beltrán es madre del pequeño Timothy, mientras que Toni es papá de Alaïa, por lo que ambos son conscientes de sus responsabilidades. “Ella tiene a su hijo, yo tengo a mi hija, estamos bien. Aparte ella vive fuera, entonces no es como tan llevadero que algo así ocurriera, hoy por hoy no puede ser. Disfrutamos de otra manera”.

