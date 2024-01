Toni Costa responde a rumores sobre su separación con Evelyn Beltrán

Toni Costa y Evelyn Beltrán tienen a sus seguidores especulando sobre su situación sentimental. Desde hace un tiempo la pareja decidió mantener su relación en el ámbito privado; sin embargo, los rumores sobre una posible separación no se han hecho a esperar, esto debido a la temporal ausencia de Evelyn en las redes sociales, además de eliminar sus fotos junto al bailarín español.

Con los rumores a tope y durante una visita a Hoy Día, Toni Costa respondió cómo está su vida amorosa. “Toni, una pregunta. ¿Tú te dejaste con tu novia? ¿Estás soltero?”, preguntó directa Chiky Bombom. Toni estaba desprevenido y sólo atinó a decir: “Estamos bien, tranquilos”. En un giro de la conversación, resaltó la forma de preguntar de la presentadora de TV: “Has ido ahí directa”.

Lissette Eduardo, nombre real de Chiky Bombom, explicó: “No, eso es así porque andan los comentarios y yo quiero saber”. Toni no dio más detalles, lo que llevó a Chiky a concluir el tema: “Él dijo que no, que está bien, feliz y contento”.

Los mensajes de Evelyn Beltrán

A pesar de las palabras de Toni, sus fans no han dejado de encontrar algunas posibles pistas en las publicaciones de la modelo de 27 años. Y es que acompañó una de sus recientes publicaciones en un día de trabajo con el tema Igual que un Ángel, de Peso Pluma y Kali Uchis; específicamente en la parte que dice: “Ya le juraron amor, y le fallaron. Ojitos secos de todo lo que lloraron. Pero ella no se rinde, sonríe, aunque le duela. Porque personas como ella ya no quedan”.

En medio de los rumores y la respuesta de Toni, Evelyn publicó un mensaje en sus historias, con el que da a entender que no hablará sobre su situación con Toni: “Cuanto más hables sobre tu vida privada, con más derecho se sentirá la gente para divulgar y opinar. Aunque no conozca la historia completa, aunque jamás se lo hayas pedido. Ser transparente es exponerse. Hay que aprende con quién sí y con quién nunca”.

En cambio, Beltrán se enfocó en celebrar los siete años de su hijo, Timothy, a quien llenó de fotos y buenos deseos no sólo en casa, sino también a través de las redes sociales.

