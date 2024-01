Papá no se quedó atrás en las felicitaciones y en sus redes sociales envió un lindo mensaje para su pequeña: “Feliz cumpleaños, Luna Bear. ¿A dónde se fue el tiempo? Ya tienes seis. Verte crecer es la bendición más grande que he tenido. No podría estar más orgulloso de ti. Eres la niña más hermosa por dentro y por fuera”, escribió junto a un video en el que reunió fotos de los primeros años de su princesa.