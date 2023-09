Ximena Duque se sincera sobre cómo enseña español a sus hijas Luna y Skye

Desde que las hijas pequeñas de Ximena Duque dijeron sus primeras palabras, los fans de la empresaria colombiana notaron que las pequeñas Luna y Skye hablan perfectamente español e inglés. Si bien muchos pensarían que es algo natural por crecer en un hogar bilingüe, en realidad detrás de ello está el esfuerzo de mamá, quien reveló que ha sido todo un desafío, no sólo porque las niñas acuden a colegios anglosajones, sino porque su padre, Jay Adkins, se comunica con ellas en inglés.

En una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, uno de los seguidores de Ximena le preguntó sobre esta hazaña que ha hecho con las pequeñas de cinco y dos años. “Que mi esposo no hable español agrega un desafío considerable a la tarea de enseñar a mis hijas a hablar español y lograr que sean bilingües al 100%”, anotó sobre un tierno video de las niñas felices en casa.

Ximena es una mujer comprometida con las tareas que se propone, y esta fue una de ellas a la que pone bastante tiempo y atención: “Sin embargo, puedo afirmar que es posible lograrlo mediante la consistencia”, anotó. “Siempre me comunico con ellas en español y constantemente les recalco la importancia de dominar ambos idiomas”, compartió.

Aunque no sea algo sencillo, Ximena no sólo hace un trabajo como mamá pensando en el presente, sino en el futuro. Y es que con esta enseñanza, las niñas sabrán dos idiomas por el resto de sus vidas. “Personalmente, considero que les brindo un regalo invaluable al permitirles crecer con esta riqueza lingüística”, anotó.

En su interacción con sus fans, también resolvió la duda de otro de sus seguidores que le preguntaban por su hijo mayor, Cristan, quien ya casi no aparece en sus publicaciones porque ahora vive fuera del hogar de Ximena. “Él se mudó hace un año. ¡Siempre quiso independizarse!”, explicó.

Y sobre la razón por la que no aparece tan seguido en sus fotos, dijo: “Cristan ya es un hombre, vive solo, trabaja y tiene sus compromisos. Cuando los hijos crecen y se van de casa, evidentemente ya no están 24/7 con uno y no siempre los tiempos coinciden”.

Y agregó: “También recuerden que lo que ustedes ven aquí (en las redes) no es ni un %5 de nuestras vidas y cuando está conmigo o en casa, no estamos grabando, ¡¡nos estamos disfrutando!!”.

El tan esperado regreso de Ximena Duque a las telenovelas

Después de su participación en La Reina del Sur y Milagros de Navidad, ambas de 2017, Ximena Duque puso una pausa en su carrera como actriz. El nacimiento de Luna y su faceta como empresaria coincidieron en tiempos y decisiones, lo que la mantienen lejos de los foros de grabación.

Sin embargo, los fans de la colombiana de 38 años aún esperan volver a verla en la pantalla chica. Y aunque ha dado pistas de su tan esperado regreso, aún no llega a sus manos el guion que la convenza de volver a los sets.

A pesar de todo, la idea pasa por la mente de Ximena, tal como lo reveló al responder a sus fans qué tipo de papel le gustaría protagonizar si volviera a la actuación. Sin dudarlo, ella respondió: “Una comedia romántica”. Así que deja abierta la posibilidad de que en un futuro, quizá no muy lejano, la volvamos a ver en pantalla.