Paris Hilton comparte el especial momento en el que conoció a su hijo, pero sus fans están confundidos

Paris Hilton sigue muy emocionada por finalmente haber formado la familia que tanto deseaba. A principios del año pasado ella y su esposo, Carter Reum, daban la bienvenida a su primogénito, Barron Phoenix; y en noviembre anunció el nacimiento de su segunda hija, London. Pero ha sido hasta ahora, casi un año después, que la empresaria y socialité compartió el feliz momento en el que tuvo a Phoenix por primera vez entre sus brazos, un video desde el hospital que ha confundido mucho a sus seguidores.

“Mi vida está finalmente completa 👶🏼💙 Mi viaje hacia la maternidad está en la nueva temporada de #ParisInLove en @Peacock 💘”, escribió Paris junto a su publicación, en donde se le puede ver recostada en una cama de hospital cargando a Phoenix y vistiendo una bata azul de satén; además de ser atendida por las enfermeras, quienes la felicitan por haberse convertido en mamá.

El video también muestra a Paris alimentando con biberón a su hijo. “Es mi primera vez cargando al bebé, y no puedo esperar por los otros ‘primeros’. Su primera sonrisa, su primera palabra, sus primeros pasos. Tuve tantos sueños de Phoenix jugando con animales, yendo a Disneyland, juntos a Taco Bell”, agregó llena de sueños e ilusiones en su etapa como mamá.

El debate entre sus fans

Aunque se trata de uno de los momentos más felices para Paris, sus seguidores quedaron algo confundidos, pues aseguraba que su hijo había llegado al mundo por medio de gestación subrogada, y en el video parecía que ella había dado a luz. Algunos incluso criticaron la idea de que la orgullosa mamá haya “actuado” el momento, y tacharon de innecesario que estuviera recostada en la cama del hospital.

Otros más explicaron que no estaba fingiendo nada, pues al ser su hijo necesitaba crear un vínculo con él desde sus primeras horas de vida. En cuando a la estancia en el hospital, señalaron que no estaba conectada a ningún equipo médico y que estaba en un lugar cómodo y seguro ya que el pequeño no podía salir del lugar y requería cuidados y atención de las enfermeras.

Después de llevarlo a casa, Paris compartió la dicha con su familia, que no podía creer que hubiera un nuevo integrante del clan Hilton. Nicky, hermana de Paris, además de incrédula, apenas contuvo la emoción de ver a su sobrino a través de una videollamada, pues no sabía que su hermana se convertiría en mamá.

Durante la celebración del Thanksgiving pasado, Paris y Carter volvieron a sorprender a todos cuando anunciaron antes de la cena que había nacido su hija, London. Todos aplaudieron y brindaron por la buena nueva que la heredera compartió momentos después en sus redes sociales, en donde publicó un lindo outfit rosado con el nombre de la bebé impreso en él.

