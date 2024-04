Paris Hilton y Carter Reum responden a la ausencia de su hija, London, en las fotos familiares

Paris Hilton está plena con su vida familiar. Durante el festejo de Thanksgiving del año pasado, la empresaria y socialité anunció feliz el nacimiento de su segundo bebé, una niña a quien ella y su esposo, Carter Reum, nombraron London. La buena nueva sorprendió a sus seguidores tanto como a su familia, quienes no sabían nada sobre la llegada de la bebé que es tan sólo nueve meses menor que su hermano Phoenix. En aquel entonces, Paris publicó la foto de un look muy girly con gafas rosadas y un top con el nombre de la niña impreso en él, anunciando que su familia había recibido a la cigüeña; sin embargo, ni Paris ni Carter han publicado fotos de la pequeña más allá de una postal navideña familiar en la que no se puede ver su carita, lo que hizo que los seguidores de la heredera empezaran a preguntarle directamente ‘¿En dónde está London?’.

La duda persiste porque, desde sus primeros meses de vida, Phoenix ya protagonizaba las fotos de mamá. Incluso, hasta la fecha, el pequeño de un año suele acompañar a Paris en imágenes y videos de las fechas más importantes de la temporada, como la Pascua. Lo que más llamó la atención, es que Paris y Carter posaran con Phoenix para esta celebración, una foto familiar en la que no hay señales de London.

“No puedo esperar a que te sientas a salvo para mostrar a su hermanita”, escribió uno de sus fans. Ante la insistente curiosidad de sus seguidores, Paris se limitó a responder con un emoji con corazones: “Te amo. Pronto”.

Carter, quien también está atento a las dudas de la gente sobre su pequeña hija, se sumó a la respuesta de Paris y respondió a otro de los muchos comentarios preguntando por la bebé. “No estamos completamente listos para mostrarla al mundo”, dijo el feliz papá. Y agregó una pequeña actualización de su nena: “Pero es adorable y luce tal como su mamá”.

Con ello, la pareja deja clara su decisión de mantener en privado la identidad de su hija menor. Mientras tanto, celebran su vida familiar en las redes sociales mostrando los momentos más tiernos de Phoenix, quien con su sonrisa y reacciones no sólo se robó el corazón de mamá, sino de todos sus fans.

La única foto de London

Después de confirmar al mundo entero que se había convertido en madre por segunda ocasión, Paris Hilton publicó una bella postal navideña en sus redes sociales. Junto a Carter Reum y Phoenix, la influencer sonreía a la cámara con desde las escaleras de su hogar y con pijamas rojas de franela a juego.

Entre el patrón de su look, apenas se podía ver que Paris llevaba entre sus brazos a la bebé. Sus fans, emocionados, imaginaron que sería la primera de muchas fotos de la niña; sin embargo, hasta ahora Paris ha optado por mantener a su hija lejos del ojo público, sólo expresando lo feliz que se siente por tener en casa la familia que tanto soñó.