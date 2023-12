Paris Hilton aprendió a cambiar pañales un mes después del nacimiento de su hijo

Paris Hilton está en el centro de la controversia, luego de que ella misma diera a conocer su decisión de esperar un mes antes de intentar cambiar el pañal de su hijo Phoenix por primera vez. La confesión, que ha causado todo tipo de reacciones, se dio en el tercer episodio de la segunda temporada de Paris in Love (Peacock). En el material, que se ha viralizado en las redes sociales, la heredera reconoce estar “asustada” por llevar a cabo dicha tarea. Durante el primer mes de vida del bebé, Hilton, de 42 años fue auxiliada por una niñera, pero ahora con dos bebés en casa, ha llegado el momento de que se ocupe de estas tareas.

©@parishilton



Paris Hilton y Carter Reum con el pequeño Phoenix

En dicho episodio, en el que Phoenix tendría 32 días de nacido, se aprecia a Paris siendo auxiliada por su hermana Nicky Hilton, quien es toda una experta en el campo, pues es madre de tres pequeños. El video publicado en TikTok está acompañado por las siguientes palabras: “Paris aprendiendo a cambiarle el pañal (a su hijo) por primera vez después de un mes”, junto con una serie de emojis de caritas llorando de risa.

“¿Nunca lo has hecho?”, pregunta Nicky a Paris, a lo que está responde con una negativa. Tras la sorpresa de Nicky por la respuesta de su hermana, ella junto con la niñera le enseñan la parte delantera y trasera del pañal, le dicen que sea más “suave” mientras cambia a Phoenix y la animan a hablar con él mientras lo cambia. Las respuestas al clip en las redes sociales no fueron nada amables. Mucha gente acusó a Paris de estar desconectada de la realidad y de no vincularse lo suficiente con su hijo, y la criticaron por recurrir a una niñera.

©@parishilton



Paris Hilton y su hijo Phoenix

Sin embargo, detrás del clip de TikTok hay todo un contexto, pues esto no quiere decir que Paris esté desentendida de su hijo todo el tiempo, sino que es una mujer a la que también le apasiona su trabajo. En el episodio, después de cambiarle el pañal a Phoenix, Nicky le dice a su hermana que debería reducir su horario de trabajo para poder vincularse más con su bebé. “Aprender a decir que no y no aceptar ese trabajo. No necesitas el dinero”, le aconseja Nicky a Paris. “(La infancia de Phoenix) es una ventana tan pequeña y tan dulce, que no querrás perdértela. Esta debería ser la prioridad”.

Más adelante en ese mismo episodio, Nicky llama a su hermana “adicta al trabajo” y espera que la escuche y siga sus consejos. Al mismo tiempo, Paris trata de hablar con sus socios comerciales para no aceptar más proyectos y hacerse presente en la vida de su bebé. También confiesa estar viendo a un terapeuta para que la ayude con sus miedos y preocupaciones sobre ser madre primeriza.

A 11 meses de la llegada de Phoenix, el pequeño se ha convertido en hermano mayor. Justo en las celebraciones de Thanksgiving, Paris Hilton y su esposo Carter Reum anunciaron la llegada de su segundo hijo; esta vez se trata de una niña, la pequeña London.

©@parishilton



Con esta foto, Paris anunció la llegada de su segundo hijo; una niña