Evaluna confiesa que no acudió al médico durante su embarazo: ‘Fue guiado por fe’

Evaluna y Camilo debutaron como papás en abril de 2022 con la llegada de su hija, Índigo, un momento que los unió aún más y con el que iniciaban su linda familia de tres. Sin embargo, las decisiones que ambos tomaron durante los nueve meses del embarazo han dado mucho de qué hablar en días recientes, luego de que la feliz mamá confesara que en todo ese tiempo no acudió a revisiones médicas, llevando el proceso con una opción más holística y de la mano de una partera, tildando su propio embarazo como un acto “guiado por fe”.

“Yo no tuve ecografías ni ultrasonidos. Todo fue con la partera que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón y listo”, confesó en una charla con su cuñada, Stefi Roitman, y Eliane Gallero para el podcast Pensándolo Bien, Pensábamos Mal; un espacio en el que la hija de Ricardo Montaner habló como nunca sobre sus miedos maternales y cómo se preparó durante el embarazo para esta nueva etapa de la vida.

“Así fue las 40 semanas de embarazo. No lo vi nunca y no sabíamos si era niño o niña. Sí había un miedito ahí de si todo estaba bien, pero confiando. Fue hermoso y con mucha paz”, agregó. Y aunque sus confesiones causaron controversia entre el público, Evaluna asegura que no cambiaría nada de ese proceso y mucho menos del parto, el cual fue en su propia casa y asistido no sólo por la partera, sino por una doula que la guio emocionalmente.

Incluso comentó que su mamá, Marlene Rodríguez, estudió para ser doula y habían pactado en que ella la ayudaría; sin embargo, al final Marlene decidió que quería tener el papel de mamá y abuela y disfrutar de este gran día en la vida de su hija como un momento familiar de lo más especial.

Evaluna y Camilo, así se prepararon para ser papás

Desde el primer momento en el que se enteraron de que Índigo venía en camino, Evaluna y Camilo se centraron en leer y documentarse sobre todo lo relacionado a la paternidad, algo que les ha ayudado mucho en sus primeros meses con una pequeñita a su cargo. “Mi miedo más grande era pensar en cómo voy a criar a esta criatura desde cero. Camilo se puso las pilas para estudiar cosas de maternidad y paternidad, pero obvio tenía miedo”, contó sobre cómo poco a poco apagó las dudas antes de conocer a su hija.

A pesar de estar tranquilos con las decisiones que han tomado desde el día uno, Camilo y Evaluna han levantado polémica en su forma de llevar la paternidad. Pero la pareja sabe qué tipo de educación planean para el futuro de su niña, haciendo caso omiso a quienes los señalan.

