La coronación de Eve, de 20 años, dividió las opiniones en las redes sociales, pues algunos aseguran que su físico no cumple con los estándares de belleza de lo que se cree debería de ser una reina de belleza. Su corte de pelo pixie y su look andrógino no han sido del agrado de muchos internautas y en las redes los comentarios no se han hecho esperar.

“Es una votación amañada... Todo esto por su corte de pelo”, “Las votaciones fueron un fraude”, “Esto demuestra el declive de este concurso (Miss Francia) que ya no es un concurso de belleza sino un concurso políticamente correcto”, “No estoy contento con el resultado”, “Miss Provence merecía la corona”, entre otros fueron los comentarios por parte de los seguidores del certamen.