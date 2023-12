North West, la hija mayor de Kim Kardashian, revela su alías como rapera

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, North West, reveló su nombre de rapera en una participación en el próximo álbum colaborativo de su padre, Vultures, con Ty Dolla $ign. El verso en el que North, de 10 años, compartió su nombre dentro del medio, se dio a conocer durante una fiesta a propósito del lanzamiento del material. El seudónimo que North ha elegido para esta nueva faceta es como un homenaje a su padre, ya que su apellido está incluido en él con una modificación.

Parece que North West podría seguir los pasos de su padre en la industria musical

A partir de ahora, la niña de 10 años será conocida como Miss Westie. Durante el evento, North ‘rapeó’ la canción You don’t want (North interlude) y fue en el verso de su solo donde se escuchó claramente su apodo: “I love it here / We’re gonna take over another year / It’s your bestie Miss, Miss Westie (“Me encanta estar aquí / Nos haremos cargo un año más / Es su mejor amiga señorita, señorita Westie)”. En un video en TikTok, también se aprecia a la hija de Kanye y Kim bailando el tema, al mismo tiempo que su padre la apoya sobre el escenario.

Amante de la moda

Parece que con solo 10 años, North ya tiene claro qué es lo que quiere, pues esta no es la primera vez que expresa sus deseos sobre seguir los pasos de sus padres. Anteriormente, la primogénita de la expareja ya había revelado que en el futuro le gustaría tomar las riendas de SKIMS, la compañía de su madre, además de la marca Yeezy, de Kanye.

Mientras llega el día en el que pueda encargarse de los negocios, parece que North podría tener un camino en la industria de la moda. En uno de los recientes capítulos de The Kardashians, la niña dejó ver su interés por la industria. “Todo lo que North quiere hacer es criticar los atuendos de las personas”, dijo Kim. “Ella ama criticar”, añadió. En el episodio, la niña acompaña a su madre al estudio de Daniel Roseberry, el director creativo de Schiaparelli, mismo que creó el outfit de Kim para la Met Gala de 2023. Sin filtros, la niña de 10 años expresó su opinión acerca del elaborado look de perlas de su madre. “Me gustan las perlas, pero no me gusta cómo se ven, como si fueran de una tienda de un dólar”, dijo North al ver el vestido compuesto por más de cinco mil perlas, y que demoró mil horas de trabajo.

Kim Kardashian con su look de Schiaparelli en la Met Gala 2023

En medio de estos comportamientos, Kim aseguró que está enseñando a su primogénita a ser crítica pero sin lastimar a los demás. “Hay una manera de ser honesto y no herir los sentimientos de las personas, y quiero que aprendas eso”, le dijo Kardashian a su hija, según se puede apreciar en el episodio.

