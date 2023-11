Las duras críticas de North West a su madre, Kim Kardashian, por sus looks en la Met Gala

Puede que tan solo tenga 10 años, pero North West es toda una crítica de moda, incluso ni su madre se salva de sus mordaces comentarios. La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West lanzó unos cuantos dardos en contra de los looks que su mamá ha usado para acudir a la alfombra de la Met Gala. Durante el más reciente episiodio de The Kardashians (Hulu), North West criticó algunos de los atuendos que la empresaria ha llevado en las ediciones a las que ha sido invitada.

©GettyImages



Kim Kardashian en la Met Gala de 2023

En el capítulo, se aprecia a North acompañando a su madre a la prueba de su vestido de cara a la Met Gala de este año, cuya temática fue Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty. En el estudio de Daniel Roseberry, el director creativo de Schiaparelli, North no tuvo reparo en decir lo que opinaba sobre el elaborado look de perlas de su madre. “Me gustan las perlas, pero no me gusta cómo se ven, como si fueran de una tienda de un dólar”, dijo North al ver el vestido compuesto por más de cinco mil perlas, y que demoró mil horas de trabajo. La hija de Kim agregó que las perlas se veían falsas.

©GettyImages



Kim y North saliendo de su hotel rumbo a la Met Gala de 2023

“Es como si me estuvieran golpeando” dijo Roseberry ante las observaciones de North. “La noche antes de la Met Gala una niña de nueve años me dio una paliza”, agregó. En medio de estos comportamientos, Kim aseguró que está enseñando a su primogénita a ser crítica pero sin lastimar a los demás. “Hay una manera de ser honesto y no herir los sentimientos de las personas, y quiero que aprendas eso”, le dijo Kardashian a su hija. A pesar de las duras observaciones de su hija, la empresaria insistió en que era “la más dulce”.

©GettyImages



Kim Kardashian lució un vestido elaborado con más de cinco mil perlas

Acerca de este comportamiento, Kim dijo que a su hija le gusta ver y opinar sobre los looks de las personas. “Todo lo que North quiere hacer es calificar la vestimenta de la gente y le encanta criticar”, dijo Kardashian. “En mi opinión, North es como la nueva Joan Rivers. Y realmente no puedes tomártelo en serio que un niño de 10 años te queme, así que nunca lo hago. Pero duele un poco”.

Los otros looks que también criticó

©GettyImages



Kim Kardashian en las Met Gala de 2013 y 2021

North opinó sobre otros de los looks de su madre, como el modelo all in black de Balenciaga, en el que estaba cubierta de pies a cabeza. Sobre este atuendo que Kim llevó en 2021, North dijo: “Parece que te están tapando con una bolsa de plástico y te estás asfixiando y no puedes ver”.

La primogénita de Kim y Kanye también habló sobre el vestido estampado de flores de Givenchy que Kim lució en 2013, cuando iba embarazada de ella. La niña dijo que el vestido diseñado por Riccardo Tisci tampoco le había gustado.

