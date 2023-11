Hace casi un año, Kanye West y Bianca Censori se casaron en secreto, tan solo unos días después de que concluyera el divorcio del rapero con Kim Kardashian. Sin embargo, lejos de estar planeando los festejos por su primer aniversario, el cantante y la diseñadora arquitectónica al parecer están atravesando por una pausa en su relación, pues se ha reportado que han decidido separarse temporalmente.

Si bien Kanye (Ye, oficialmente) y Bianca se habían mostrado inseparables desde se casaron, se ha dado a conocer que actualmente no están juntos. Así lo ha reportado The US Sun, que ha explicado que la separación se ha dado debido a la presión de la familia y amigos de la diseñadora, quienes no ven con buenos ojos la relación y en especial cómo ella ha cambiado desde que está con el rapero.

“Su familia nunca ha sido fanática de Ye, y aquellos cercanos a ella han cuestionado si casarse con él fue la decisión correcta”, dijo una fuente del entorno de la pareja citada por dicho medio. “Kanye dijo que han estado tomando un respiro desde mediados de octubre y que su único enfoque en este momento es la música. Está muy interesado en sacar este nuevo disco con Ty Dollar $ign”, explicó.

“Es una persona muy difícil con la que trabajar y estar cerca, y Bianca ha sido una de las personas más pacientes que jamás haya tratado con él. Ella ha estado totalmente interesada en Ye”, agregó el informante.

West y Censori se casaron en una ceremonia secreta y privada en Palo Alto, en Silicon Valley, cerca de San Francisco, en California en diciembre de 2022, apenas 20 días después de que él concluyera su divorcio con Kim Kardashian. Bianca, de 28 años, trabajaba para Yeezy, la firma deportiva del rapero.

No sería una decisión definitiva

“Él ha estado mucho más feliz y más concentrado con ella cerca, pero creo que la relación le ha pasado factura un poco, ya que todos tienen su opinión”, explicó la fuente a The US Sun, que además opinó que es muy factible que Kanye y Bianca retomen su relación. “Es posible que vuelva con él para el lanzamiento del álbum. Le encanta ese estilo de vida, pero creo que está claro que su familia y sus amigos preferirían que no lo hiciera”, agregó.

“Honestamente, parece que no está tan preocupado por eso y en este momento sólo se preocupa por la música”, señaló sobre Ye, reiterando que para él lo más importante por ahora es su próximo álbum, para el cual estuvo trabajando durante sus comentados viajes por Italia. “Está totalmente concentrado en completar el álbum y encontrar la distribución después de perder tantas conexiones debido a sus comentarios antisemitas el año pasado”, explicó.