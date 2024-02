North West debuta como rapera en el nuevo video musical de su papá, Kanye West

North West, la primogénita de Kim Kardashian y Kanye West, compartió el escenario con su papá en más de una ocasión, siendo aún más pequeña. Sin embargo, ha sido hasta ahora a sus 10 años que parece estarse acercando más a un futuro profesional en la música, pues ha debutado oficalmente en un video musical de su padre.

©GettyImages



Kanye ha introducido a North en el mundo de la música desde que era pequeña.

Se trata de Talking/Once Again, un tema que Kanye (Ye, oficialmente) ha lanzado en colaboración con Ty Dolla $ign. Esta canción, de poco más de tres minutos de duración, forma parte de Vultures, el nuevo disco del polémico fundador de Yeezy.

En el videoclip se ve a la niña rapeando frente a un espejo mientras alguien la peina. “You don’t want problems, you just, talking” (no quieres problemas, solo hablas), canta. Las imágenes muestran también a North junto a su padre mientras ella le susurra algo al oído. Y ella no es la única “heredera” que ha aparecido en el video, pues también la hija de Ty Dolla $ign, Jailynn Crystal, de 22 años, también ha participado.

Kanye ha introducido a su hija mayor en el mundo de la música desde que era aún más pequeña. En diciembre pasado, ella mostró su voz una vez más en una fiesta que dio el rapero en Miami, en la que incluso se presentó con su nombre artístico de Miss Westie. En el evento, North rapeó la canción You Don’t Want (North interlude) y en un verso ella mencionó su seudónimo: “I love it here / We’re gonna take over another year / It’s your bestie Miss, Miss Westie (“Me encanta estar aquí / Nos haremos cargo un año más / Es su mejor amiga señorita, señorita Westie)”.

Una niña muy talentosa

North, quien tiene tres hermanos menores Saint (8), Chicago (6) y Psalm (4), parece estar decidida a seguir los pasos de su padre en la industria musical, aunque dado que es muy joven aún, bien podría tratarse de un juego para ella.

Lo que es un hecho es que la niña es talentosa y no solo en lo que a la música se refiere, pues también ha demostrado ser todo un fashion icon en potencia y también una crítica de moda. “Todo lo que North quiere hacer es criticar los atuendos de las personas. Ella ama criticar”, contaba Kim Kardashian hace tiempo en su reality familiar. Además, la niña ha dejado ver su destreza como artista plástica, en específico para la pintura. Su madre ha compartido orgullosa las obras de arte de North, mismas que han recibido numerosos cumplidos.

©GettyImages



North ha demostrado tener todo para ser un referente en la moda.

