Jamie Foxx recuerda entre lágrimas su misteriosa enfermedad: ‘No podía caminar, vi el túnel’

En abril pasado, la salud de Jamie Foxx preocupó a su legión de fans luego de que se confirmara que estaba hospitalizado. La noticia conmocionó al público luego de que un allegado pidiera oraciones por su salud, asegurando que se encontraba en un estado crítico. Afortunadamente, las cosas mejoraron poco a poco y el actor se recuperó favorablemente, un tema del que habló sin poder contener las lágrimas.

“Sabes, es una locura, no podía hacer esto hace seis meses; en realidad no podía caminar”, dijo luego de recibir el Vanguard Award, de los Critics Choice Awards, por su actuación en la cinta The Burial. “Quiero agradecer a todos. He pasado por algo. He pasado por algunas cosas. Es una locura, no podía hacer eso hace seis meses. En realidad, tampoco podía caminar”, agregó.

“Me siento bien aquí. Ahora aprecio cada minuto. Es diferente”, continuó con la voz entrecortada. Sin revelar exactamente qué fue lo que lo llevó a requerir atención médica urgente, Jamie continuó: “No le desearía lo que pasé ni a mi peor enemigo porque es difícil cuando casi termina... cuando ves el túnel. Vi el túnel, no vi la luz”.

Una nueva perspectiva de la ida

Jamie no sólo agradeció por el premio que se suma a los logros de su carrera, sino que explicó que ahora ve las cosas de forma diferente. “Tengo un nuevo respeto por la vida. Tengo un nuevo respeto por mi arte. Vi tantas películas y escuché tantas canciones tratando de pasar el tiempo... No renuncies a tu arte, hombre, no te rindas”.

Con un tono un poco más ligero, Foxx se refirió a los rumores que escuchó sobre él miso, en especial el que asegura que había sido clonado. “No soy un clon, no soy un clon. Conozco a mucha gente que ha dicho que fui clonado”, expresó con humor.

Finalmente agradeció a su hermana y a su hija por todo el apoyo que recibió en los momentos más complicados. Sobre esa misma línea, mencionó a los famosos que estuvieron muy al pendiente de su estado, como Lenny Kravitz, Fantasia y Taraji P. Henson.

Y concluyó: “Quiero decir que hace seis meses no podía imaginar que esto pudiera suceder o que yo estaría aquí, pero al acercarme a este micrófono y recibir este Premio Vanguardia, todo lo que puedo decir es ‘Señor, ten piedad, Jesús”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.