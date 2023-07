De viva voz, Jamie Foxx habla por primera vez de su crisis de salud: ‘Fui al infierno y regresé’

El pasado mes de abril se dio a conocer la hospitalización de Jamie Foxx. Los primeros reportes señalaban que los allegados al actor pedían que se rezara por él, lo que alimentó los rumores sobre la gravedad de la situación. Tiempo después, la familia informó que el intérprete ya estaba en vías de recuperación, aunque nunca se precisaron los motivos de su complicación médica. Ahora, ha sido el mismo Jamie quien de viva voz ha hablado de lo sucedido.

Jamie expresó su agradecimiento por todo el apoyo recibido

“Mil millones de gracias a todos... Ha sido un largo camino, pero todas las oraciones, grandes personas y Dios me ayudaron a sobrevivir...”, escribió Foxx en su Instagram al compartir un video en el que, visiblemente recuperado, habla de la situación que vivió hace unos meses. “Lo primero de todo, quería dar las gracias a todo el mundo que ha estado apoyándome durante estos meses. He pasado por algo por lo que nunca pensé que pasaría”, inició Jamie hablando solo ante la cámara, usando una camiseta polo negra.

El actor se sinceró sobre lo que vivió meses atrás

“Sé que muchos han estado esperando alguna actualización, pero para ser sincero no quería que me vieran así, quería que se me viera riendo, pasando un buen momento, de fiesta, haciendo bromas, haciendo alguna película, haciendo alguna serie. No quería que me vieran entubado y tratando de averiguar si iba a salir de esta”, expresó el actor ante de agradecer a su hermana Deondra y su propia hija Corinne por salvarle la vida. “No puedo decirles lo bien que se siente tener a su familia interviniendo de esa manera y todos saben que lo mantuvieron herméticos, no dejaron escapar nada, me protegieron”.

El actor se refirió además a las especulaciones que surgieron sobre su estado. “A veces por estar callado las cosas se van de las manos. Algunas personas decían que estaba ciego y como pueden ver mis ojos están bien, también decían que estaba paralizado y no lo estoy, pero sí fui al infierno y volví”, confesó el actor, aunque prefirió reservarse las razones que lo llevaron al hospital.

Foxx admitió que su “camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches”, pero aseguró estar “de vuelta y puedo trabajar, así que quiero agradecer a todas las personas que me permitieron trabajar y solo quiero decir que amo a todos y amo todo el amor que recibí”, expresó agradecido. El actor acaba de estrenar en Netflix la película de ciencia ficción They Cloned Tyrone, en la que comparte créditos con John Boyega, Teyonah Parris.

El cariño de sus amigos y colegas

Tan pronto Jamie compartió este mensaje, todo Hollywood volcó en él su cariño le enviaron mensaje de apoyo. Will Smith, Viola Davis, Justin Timberlake, Tommy Mottola, Dawayne Johnson, J Balvin, Winnie Harlow y más famosos comentaron su post.

“Tu luz es indestructible, mi querido amigo. Regocíjate con todo el amor que recibes y las muchas más bendiciones que te esperan en este próximo capítulo de tu vida. Te mereces lo mejor porque eres bueno y amable. Y gracias a tu hermana e hija por mantenerte a salvo. Estamos aquí para ti”, comentó Salma Hayek.

