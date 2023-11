La pareja, cuya relación se confirmó en abril de 2021, es sin duda una de las más estables en la industria del entretenimiento en México. Es por ello que en más de una ocasión han sido cuestionados sobres sus planes a futuro. Y no solo eso, pues también han circulado rumores sobre un posible compromiso y hasta embarazo.

“No, no estoy embarazada. Vi todos los chismes, me reí mucho”, contó Renata hace unos meses ante las cámaras de Venga la Alegría (TV Azteca). “Eso llegará cuando tenga que pasar, pero por el momento no hay planes ni de boda, ni de bebés, ni nada por el estilo”, aclaraba.