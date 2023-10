Taylor Swift y Travis Kelce, de lo más cariñosos por las calles de Nueva York

Desde hace unas semanas, el mundo de los Swifties y los fans de la NFL está en la mira luego de que Taylor Swift empezara a asistir a los partidos de los Kansas City Chiefs para apoyar a Travis Kelce. Las imágenes de la cantante junto a la familia del deportista ya no son nada raro, y los rumores de romance no tardaron en aparecer al igual que las teorías de ambos sobre esta nueva relación que está en boca de todos. Este fin de semana, la pareja parece haber confirmado su romance luego de asistir como invitados a la grabación de SNL, en donde Kelce hizo una aparición sorpresa.

La supuesta pareja fue vista por la calle tomada de la mano y caminando hacia un restaurante en donde continuarían con su cita. Ambos lucen sonrientes, dejándose tomar fotos por los paparazzi que captaron el momento en el que Travis se muestra de lo más caballeroso con Swift.

En uno de los videos que en minutos se hizo viral, se puede ver cómo ambos descienden de una camioneta que los llevó del estudio al restaurante, y Kelce se apresura para abrir la puerta de Taylor y darle la mano para ayudarla a salir. La intérprete de Bejeweled vestía top y pantalones negros con un abrigo gris largo que en un momento dejó ver su hombro descubierto.

Tomados de la mano, entraron al lugar en el que se llevaba a cabo una fiesta de Saturday Night Live luego de la transmisión. Aunque sólo fueron unos segundos, bastó para ser testigos de cómo marchan las cosas entre la cantante y el futbolista, ya que en sus primeros encuentros en público, no había contacto físico. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado si son pareja o sólo muy buenos amigos.

Más tarde en el mismo fin de semana, volvieron a ser vistos tomados de la mano mientras se dirigían a un lujoso restaurante para pasar tiempo juntos.

Taylor Swift, en la cima del éxito

Aunque su vida personal siempre ha sido tema de conversación e incluso su mayor inspiración para escribir sus éxitos musicales, Taylor Swift también ha dado mucho de qué hablar esta semana por su habilidad para los negocios.

Aunque se encuentra en una pausa de su gira The Eras Tour, la serie de conciertos que reanudará el 9 de noviembre en Argentina, es considerada de las más exitosas en la historia musical. A la par, el viernes pasado Swift estrenó el largometraje Taylor Swift: The Eras Tour, en el que documenta su sexta gira internacional. La cinta ya es la más taquillera en género de conciertos y el furor por el tour aún no ha terminado, pues además de las fechas agendadas en Latinoaérica, tiene sold outs en Europa y Asia.

