¿Qué son las ‘friendship bracelets’ que todos están llevando al Eras Tour de Taylor Swift?

Las pulseras de la amistad no son una novedad. Durante generaciones, estos sencillos accesorios de cuentas han sido emblemas de conexiones, amistades y recuerdos de infancia. Sin embargo, han resurgido con una fuerza inusitada gracias a la Eras Tour de Taylor Swift. La popularización de estas pulseras entre los fans de Swift, o “Swifties” como se autodenominan, es tan vibrante como los colores y patrones de estas pulseras.

¿De dónde surge la tendencia de las pulseras de la amistad?

Aunque las pulseras de la amistad han sido populares durante décadas, su renacimiento en el contexto del Eras Tour se debe directamente a las letras de Taylor Swift. En “You’re on Your Own, Kid” del álbum “Midnights”, Swift canta “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it”, un llamado a la nostalgia y a celebrar los momentos. Las palabras de Swift, como suele suceder, resonaron fuertemente entre sus fans.

Cómo hacer tu propia pulsera de la amistad para el Eras Tour de Taylor Swift:

1. Comienza decidiendo tu diseño y cortando los hilos a una longitud adecuada.

2. Luego, teje tu pulsera usando técnicas como el nudo plano o el nudo en espiral, e incorpora cuentas con letras para agregar títulos de canciones, letras o referencias a Taylor Swift.

3. Una vez finalizado tu diseño, simplemente cierra tu pulsera con un nudo y ya estás listo para lucirla o intercambiarla en el concierto.

Cómo participar en el intercambio de pulseras del Eras Tour:

Creando o comprando una pulsera de la amistad para usarla durante el concierto del Eras Tour al que asistas, tendrás la oportunidad de intercambiarla con otros Swifties o regalarla a aquellos que no tienen pulseras. Coleccionar tantas como puedas es parte de la diversión, con algunos fans recolectando cientos en un solo concierto.

Estas pulseras se han convertido en un símbolo de pertenencia y recuerdo del Eras Tour, y es común verlas adornadas con títulos de canciones, letras e incluso memes relacionados con Swift.

Celebridades que se han sumado a la tendencia de las ‘friendship bracelets’

El fenómeno no ha pasado desapercibido entre las celebridades. Selena Gomez y Jennifer Lawrence son solo algunas de las famosas que han compartido en redes sociales su experiencia intercambiando pulseras con los fans. Sin embargo, ellas no están solas en esta tendencia:

Gigi Hadid y Patrick Ta lucieron con orgullo sus pulseras en el concierto de Santa Clara.

Sofia Richie y Joey King también se unieron al intercambio de pulseras durante sus respectivas visitas.

Jennifer Garner compartió su admiración por Taylor Swift y Gracie Abrams en Instagram, agradeciendo a todos los que le dieron pulseras.

Lupita Nyong’o, acompañada de su hermana Fiona y sus amigas Sarah Paulson y Rachel, disfrutó del Eras Tour en Los Ángeles.

Vídeo Relacionado: Una Barbie gigante con vestido de baño vintage aparece en Dubái Loading the player...