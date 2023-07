Taylor Swift reestrena ‘Speak Now’, y Camila Fernández lanza ‘Todo, Todo’

El espíritu festivo está en el aire con el calor del verano, y nada se complementa mejor con los buenos tiempos que la música. Esta semana por fin llegó la regrabación de Speak Now, de Taylor Swift, con ligeros cambios marcados por la experiencia y la edad. Camila Fernández estrena Todo, Todo; y Rauw Alejandro nos trae Planeta Saturno. Además, Maluma se une a Nicky Jam & The Chainsmokers en Celular.

Taylor Swift - Speak Now (Taylor’s Version)

La tan esperada nueva versión de Speak Now ya está disponible para los millones de Swifties en el mundo. Revivimos aquellos sentimientos que la rubia escribió entre sus 18 y 20 años, con un corazón roto e indirectas muy directas para uno de sus famosos ex, John Mayer, entre otros. Desde el baúl, Taylor Swift nos obsequia seis temas más que se quedaron fuera del álbum original lanzado el otoño de 2010. Los fans no tardaron en ver algunas diferencias en la voz en Enchanted, aunque también ha dado mucho de qué hablar la nueva línea en Better Than Revenge -He was a moth to the flame, she was holding the matches- que, en un acto de sororidad sustituye a She’s better known for the things that she does on the mattress. Además de que suena mucho más relajada que la Taylor de hace más de una década.

Mau y Ricky x Jay Wheeler - No Es Normal

“El trabajo de Jay nos gusta porque tiene su identidad clara, sabe lo que le canta. Es un tipo que canta con un sentimiento contagioso. Le agradecemos a Balvin por presentarnos,“ comentaron Mau y Ricky. Además, el dúo anunció su nuevo álbum, Desgenerados Mixtape, que se lanzará el 20 de julio. El álbum incluye el último lanzamiento de Mau y Ricky, Manos Frías, en colaboración con Reik y Beéle.

Rauw Alejandro - Playa Saturno

Por fin podemos escuchar completo el tan esperado cuarto álbum de estudio del exponente puertorriqueño, Rauw Alejandro, trayendo consigo vibras contagiosas que capturan el espíritu del verano y te transportarán directamente a la playa con cada nota. Con 14 temas, este disco captura la esencia vibrante y alegre del verano, invitando a los oyentes a sumergirse en un viaje musical inolvidable. Desde el sencillo principal, Si Te Pegas, una colaboración inesperada con Miguel Bose, hasta la sorprendente participación del artista regional mexicano Junior H en Picardía.

Camila Fernández - Todo, Todo

La única mujer de la dinastía Fernández hace valer su talento en este sencillo, con el cual marca una nueva etapa en su carrera dedicada por completo a la tradición de la música mexicana. Todo, Todo es el primer adelanto de su nuevo material, en el cual busca renovar el estilo característico de México a través de un combo musical capaz de mezclar elementos como elegancia, moda y tradición en perfecto balance: una amalgama de imagen y sonido única en su tipo.

Nath x Goyo - La Culpa

El tema es una composición hecha a cuatro manos por Goyo quien, con su guitarra en mano escribió la letra y la melodía, y Nath, quien aportó su propia inspiración para cantarle a un amor que termina, en el que ya no es necesario buscar culpables, si no tomar decisiones que empoderen y lleven a superar lo que pasó.

Nicky Jam, Maluma & The Chainsmokers - Celular

Una canción que fusiona ritmos latinos y urbanos, con un toque especial al incluir sonidos de la música regional mexicana, lo cual añade una dosis de autenticidad y frescura al tema. El resultado es una propuesta musical vibrante y contagiosa que seguramente se convertirá en el próximo éxito del verano. El video, inspirado en el formato de reality show The Bachelor, sumerge a Nicky Jam, Maluma y The Chainsmokers en una apasionante historia de búsqueda del amor. Los tres artistas se convierten en concursantes en este singular concurso, rodeados de personajes fascinantes que añaden comedia y picardía a la trama.

Greeicy - Yeliana Capítulo 3 (Zha)

Junto a Danny Ocean, Zha se basa en la potente electricidad de la lujuria y el flirteo, hablando de la ardiente pasión, el deseo y la intriga, que afloran durante un emocionante encuentro romántico. Las sensuales voces de Greeicy y Danny Ocean se complementan a la perfección, mientras que el irresistible ritmo enciende la historia, convirtiéndola en la canción perfecta para disfrutar con ese toque de sensualidad que lo hace único y muy pegajoso.

C. Tangana - Oliveira Dos Cen Anos

La superestrella madrileña C. Tangana ha lanzado un nuevo himno para celebrar el centenario del Real Club Celta de Vigo. Todo empezó simplemente con un tweet. Hace dos años, C. Tangana respondió públicamente a un mensaje del Real Club Celta de Vigo en el que preguntaba si alguien quería grabar un nuevo himno para celebrar su centenario. Muchos pensaron que no era en serio, pero ahora se ha hecho realidad. Dos años después, Tangana ha cumplido su promesa y ahora presenta Oliveira Dos Cen Anos, un nuevo himno oficial para celebrar el centenario del club gallego a lo grande para 2023.

Lila Downs - Solita Solita

A través de esta cumbia compuesta por Lila y Paul Cohen y bajo la producción de Orlando Aispuro, nos comparte un mensaje de empoderamiento femenino, valentía y amor propio. Teniendo como locación una vez más el estado de Sonora, específicamente la ciudad de Hermosillo en la icónica casa Arias, nos muestra visualmente una celebración con bailes cholos representativos de la cumbia en el norte México. Además de portar trajes y maquillaje que exaltan a la cultura de las mujeres seris.

Bad Gyal y Myke Towers - Mi Lova

Un reggaetón con un suave riff de bachata romántica que tanto Bad Gyal como Myke Towers llenan de sus barras magistrales para mantener la audacia y el erotismo en un Tira y Jala entre dos amantes que no se sacian el uno del otro. “Grabamos Mi Lova con Myke el año pasado en Madrid y estoy muy contenta de poder lanzarla ya para que podáis bailarla este verano. Es una de mis canciones favoritas de La Joia, mi primer disco, que verá la luz por fin a finales de este año. Espero que os guste la canción y el video que rodamos en Las Vegas hace unos meses”, dijo Bad Gyal.

Gerardo Ortiz - Destapando Botellitas

Este tema es el sexto sencillo de No Tengo Rival, el próximo álbum de Gerardo Ortíz. La canción es fácilmente el himno musical de este verano para todos los seguidores de la música regional mexicana. Con el video y la letra, Gerardo Ortíz muestra su lado fiestero: buena música, sonrisas, baile, familia, amigos, comida y bebidas para disfrutar.

Roberto Fonseca - Sal al Malecón

La Havana, Cuba, lugar de nacimiento de uno de los más importantes pianistas del mundo, Roberto Fonseca sirve como inspiración junto a su historia y cultura para crear el sencillo Sal al Malecón. El tema brinda a su fanaticada un divertido, sensual, y bailable ritmo de salsa en honor a su querida isla recorriendo a través de su piano el mítico paseo marítimo de la capital que le vio crecer y tanto le ha inspirado. Una bella invitación a viajar y bailar.

Seven Kayne & Bankrol Hayden - Shawty

En preparación del lanzamiento de su próximo EP, Seven Kayne presenta Shawty, un tema en colaboración con Bankrol Hayden. Creada junto al productor multiplatino Einer Bankz, conocido principalmente por su trabajo con Lil Wayne, Kodak Black y Machine Gun Kelly, entre otros, Shawty narra la confusa y emocional experiencia de sentirse desligado en una relación. En él, los oyentes pueden escuchar a Seven Kayne cantando versos en inglés por primera vez.

Deimi & Jay Wheeler - Enigma

“Mi artista favorito es Jay Wheeler. Es artista que más yo respeto dentro de la industria. El que esté conmigo en un remix es un sello de aprobación y la señal de que vamos por buen camino, aunque aún me tengo que pellizcar para creerlo”, expresó Deimi.

Armando Romé - Borracho

El álbum Resiliencia consta de 18 temas en los que Armando Romé ha trabajado arduamente. Desde enero de este año, ha lanzado mensualmente un sencillo acompañado de un visualizador, generando así una expectativa constante y manteniendo a sus seguidores al tanto del progreso de su carrera artística.

Leo Rizzi lanza - Cielo Violeta

Como el artista nos tiene acostumbrados a sus letras con metáfora, este single refleja la perdida de una relación por no tomar la decisión correcta en el momento indicado. Una canción de genero ficción que habla de sumergirse en un viaje temporal y perder a las personas que amas por el camino.

Yerai R - Bélico y Cholo - The Remix

En esta ocasión, Yerai R ha unido fuerzas con destacadas figuras de la música urbana y regional como De la Ghetto, Yng Lvcas, Polo Gonzalez y Tomas Ballardo, creando una fusión musical excepcional que combina ritmos urbanos con sonidos de regional mexicano, que promete cautivar a los oyentes con su irresistible combinación de estilos y su energía arrolladora. El video musical oficial fue filmado en diversas locaciones, incluyendo Los Ángeles, Madrid y la Ciudad de México.

Gonza, Derek Santana y Viejo Culprit - POV

Una canción que nace de la composición de sus mismos intérpretes y que se adentra en el género del trap, presentando una combinación única de ritmos y sonidos vanguardistas. La letra de la canción está impregnada de sensualidad y picardía, transportando a los oyentes a un mundo lleno de seducción y provocación.

Justin Quiles ft. El Alfa - Fiesta Loca

Un disco contagioso y alegre que presenta a uno de los artistas más exitosos de República Dominicana, El Alfa. Juntos, Justin Quiles y El Alfa ofrecen una divertida pista de fiesta justo a tiempo para el pico del verano que será́ el complemento perfecto para cualquier lista de reproducción de fiesta durante todo el año.

Cauty & Lenny Tavárez - La Pena

Lanzada junto con el video musical, La Pena es una pista urbana original que presenta sintetizadores únicos y trasfondos electrónicos. La Pena reúne a dos artistas puertorriqueños de gran éxito en esta nueva pista fresca completa con ritmos urbanos y sonidos electrónicos. Cauty y Lenny Tavárez traen su sonido individual mientras unen fuerzas líricamente en una súplica para salvar a una mujer de su relación tóxica.

Lyanno - Midnight

El nuevo EP lleva el sonido característico de Lyanno -la fusión del reggaetón con R&B, y trap latino- al siguiente nivel, en una síntesis perfecta de sensualidad, ritmo y evolución sonora, consolidándose como uno de los nuevos exponentes más destacados del género urbano.

