Travis Kelce se unió a Taylor Swift en el escenario como uno de sus bailarines

Cuando creíamos que habíamos visto todo en The Eras Tour, la existosa gira que Taylor Swift encabeza desde hace más de un año, la intérprete siempre encuentra forma de sorprender a sus fans. Algo que quedó en claro durante el último concierto que la intérprete ofreció en el Wembley Stadium de Londres, en donde además de deleitar a sus seguidores con los éxitos más representativos de toda su discografía, también tuvo sobre el escenario a un invitado muy especial: a su novio, Travis Kelce.

© Getty Images El jugador de la NFL se unió a su novia en el escenario

Fue durante el segmento del show dedicado a su más reciente álbum, The Tortured Poets Department, que Travis apareció sobre el escenario, vestido con un elegante esmoquin negro y sombrero de copa, tal y como todos los bailarines de la cantante, sumándose así a uno de los números más histriónicos del concierto, demostrándo así que no solo es bueno en la cancha y que detrás del deportista hay un gran artista.

Durante su participación, Travis lució encantador, pues se mostró muy comprometido con su papel, por lo que a través de sus gestos y sus movimientos corporales, logró transmisitir a la perfección la escencia de este número, pues incluso vimos al jugador de la NFL cargando en brazos a su amada, demostrando que bien podría ser parte del cuerpo oficial de baile de este tour. "Todavía me estoy riendo/desmayando por el debut de Travis en The Eras Tour. Nunca olvidaré estos shows", expresó Swift en sus redes sociales, al compartir algunas fotografías de este show.

© Getty Images Travis demostró que también es un gran artista

The Eras Tour, una convención de celebridades

Cabe destacar, que la reciente gira de Taylor es una experiencia que nadie se quiere perder, por lo que además de los millones de fans que ha convocado la artista en cada una de las ciudades que ha tocado, también han habido muchos famosos y hasta miembros de la realeza que no se han quedado con las ganas de ser parte de The Eras Tour. De hecho, tan solo en la parada que hizo el tour en Londres, se dieron cita personalidades que van desde Zara Tindall, hija de la princesa Ana de Inglaterra, la princesa Amalia de los Países Bajos y la infanta Sofía, según ha podido saber la revista británica HELLO! Por otro lado, tambien fueron vistas en el Wembley Stadium a Salma Hayek con su hija Valentina Paoloma, la diseñadora británica Stella McCartney, la modelo Cara Delevingne, la Spice Girl Emma Buton, la actriz Ayda Williams, el presentador Jonathan Van Ness, solo por mencionar a algunos.

Taylor volverá a Londres en agosto

Aunque The Eras Tour está por llegar a su fin en diciembre de este año, todavía quedan algunas ciudades y países por visitar. De hecho, luego de su exitoso paso por Londres, Taylor Swift tiene programado regresar en el mes de agosto con su show. Así lo compartió la cantante en sus redes sociales, donde se mostró emicionada por su próximo regreso a esta ciudad. "Nunca olvidaré estos shows. No puedo esperar para hacerlo cinco veces más en agosto. A continuación: ¡¡Dublín!!", expresó emocionada.