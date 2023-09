Diego Boneta se luce en el escenario junto a una estrella de Hollywood

Este 6 de septiembre, una lluvia de celebridades se dio cita en la Ciudad de México, en la que fue una velada inolvidable a cargo de Tiffany & Co. La afamada joyería basada en Nueva York presentó su evento ‘Diamonds and Wonders’ en la capital mexicana, con una larga lista de estrellas latinas como invitados. Entre los asistentes destacó Diego Boneta, quien además estuvo a cargo de amenizar la noche con su espectacular voz. Pero no estuvo solo en el escenario, pues estuvo acompañado por un músico excepcional: el célebre actor estadounidense Jeff Goldblum.

©GettyImages



Diego deleitó con su voz a los asistentes al evento ‘Diamonds and Wonders’.

Diego llegó puntual a la cita en su ciudad natal, ataviado con un elegante traje negro y con un elegante prendedor de la colección Bird on a Rock, de Tiffany & Co, en el pecho. “Me gusta la moda, pero para mí lo más importante es que vaya con mi estilo y con quién soy, nunca me voy a poner algo con lo que no me sienta cómodo”, dijo a la prensa mexicana a su llegada. El intérprete se mostró muy sonriente y animado pues sabía que le deparaba una noche memorable llena de glamour y grandes celebridades.

Durante la fiesta coincidió con sus connacionales Alejandro Fernández, Juan Pa Zurita, Luis Gerardo Méndez y Bárbara López, y también con celebridades como la modelo argentina Valentina Ferrer y la influencer Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quienes viajaron a la Ciudad de México para participar en el evento.

©GettyImages



Una lluvia de celebridades acudió a la gran noche de Tiffany & Co. en México.

Uno de los mejores momentos de la noche fue sin duda cuando Boneta subió al escenario para deleitar a los asistentes con algunas interpretaciones musicales. Y es que, entre los músicos que lo acompañaron estuvo Goldblum, quien además de ser una aclamada estrella del cine estadounidense (Jurassic Park, Independece Day), es un excepcional pianista, tal como lo atestiguaron los presentes.

Diego y Jeff hicieron la mejor mancuerna musical al interpretar temas clásicos como Come Fly With Me, de la leyenda estadounidense Frank Sinatra. El mexicano no dejó de sonreír durante su presentación, interactuando con el público que reaccionó fascinado ante este número junto a Goldblum.

©GettyImages



Jeff Goldblum llevó su música a la Ciudad de México.

Feliz por el éxito de Luis Miguel

En su encuentro con los medios de comunicación, Diego fue cuestionado sobre Luis Miguel, a quien interpretó hace unos años en su exitosa bioserie para Netflix. Si bien el joven intérprete dijo no haberlo visto recientemente, sí expresó su alegría por el éxito que ha tenido en su regreso a los escenarios.

“Me da mucho gusto ver todo el éxito que está teniendo con su gira. Kiko Cibrián, su director musical, es un muy buen amigo mío, quien produjo todos los soundtracks de la serie”, comentó. “Lo veo muy bien y me da mucho gusto que le esté yendo bien”, expresó.

