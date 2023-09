¡Por partida doble! Daniela Ospina celebra un hermoso baby shower con una gran sorpresa

A principios de mayo, Daniela Ospina y Gabriel Coronel anunciaron que estaban esperando su primer bebé juntos, una noticia que los llenó de alegría. Semanas después, la pareja reveló que se trataba de un varoncito e incluso reveló su nombre: Lorenzo. Desde entonces, la modelo e influencer había compartido algunas postales de su dulce espera, mostrando el crecimiento de su pancita. Y fue el pasado fin de semana, que la colombiana hizo un sorpresivo anuncio durante su baby shower, y es que al parecer está esperando no uno, sino ¡dos bebés!

La colombiana y su familia estuvieron muy felices en el festejo.

“Un fin de semana maravilloso, rodeados de familia y de esta linda sorpresa”, escribió Daniela en su cuenta de Instagram al compartir un álbum con fotos de la celebración. “Qué mujer tan hermosa, ¡te amo mi amor!”, comentó el actor venezolano, dejando ver lo enamorado que está de su pareja.

En la primera de las imágenes se veía a Daniela posando junto a Gabriel y Salomé, la hija que la modelo tuvo hace 10 años con James Rodríguez. A su alrededor se veía una linda decoración con globos en tonos azules, así como un letrero con un osito en el que se alcanzaba a leer “Baby Lorenzo”, además d un pequeño pastel adornado con estos mismos detalles.

Daniela lució guapísima en la celebración.

En su posado de pareja junto a Coronel, Dani dejó ver lo crecida que está ya su pancita, pues usó un vestido ajustado, que resaltó sus curvas premamá. Salomé posó muy tierna junto a su mami, abrazando dulcemente su pancita. Entre las imágenes, la guapa colombiana también incluyó una foto junto a algunos amigos, quienes estuvieron presentes en su íntima celebración.

¡Sorpresa, son dos!

En su post Daniela incluyó además un par de videos; en uno mostró la elegante la mesa en la que acomodó a sus invitados, y en otro mostró a detalle la decoración. Y fue en este que dejó ver que, además del letrero de Baby Lorenzo, había otro más que decía “Baby Matteo”, así como otro pastel. Esta parte no se había mostrado en las fotos, lo cual bien pudo haber sito intencional para guardar la sorpresa.

La modelo no mencionó nada en el video, pero el montaje decorativo habló por sí mismo. Además, con esta revelación cobró mayor sentido el mensaje de su publicación en el que se refirió a una “linda sorpresa”. Sus seguidores no tardaron en notar tan importante detalle, y de inmediato celebraron el supuesto de que sean dos bebés los que espera Daniela, aunque hasta ahora no ha confirmado esto de viva voz, por lo que se desconoce en su caso, si son gemelos o mellizos. Seguramente dentro de poco, la colombiana compartirá más detalles de su dulce espera.