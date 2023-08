Ana de la Reguera a la conquista del Festival de Cine de Venecia

¿Cuál es tu sentir sobre la proyección de las mujeres latinas en el resto del mundo? ¿y cómo te sientes de ser una de ellas?

Me siento muy contenta porque poco a poco se van abriendo más oportunidades. En mi caso; logré producir, crear y dirigir un show cosas que antes no pasaban y ahora no soy la única porque hay muchas compañeras que lo están haciendo. Ojalá que todas las que soñamos con algo así podamos tener la oportunidad de hacerlo como cualquier otro director o creador en la industria.