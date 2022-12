Ana de la Reguera vuelve con ‘Leopard Skin’: ‘Fue un regalo poder estar en esta serie’

Ana de la Reguera regresa a la pantalla con un emocionante proyecto cargado de misterio, crimen y también algo de humor negro; se trata de la serie Leopard Skin (Peacock), la cual está disponible desde el 17 de noviembre. Bajo la dirección de Sebastián Gutiérrez, Leopard Skin comienza cuando una banda criminal que huye de un robo fallido de joyas se ve obligada a esconderse en una finca junto a la playa donde dos mujeres viven recluidas. La serie de ocho episodios está protagonizada por Carla Gugino (The Haunting of Hill House), Amelia Eve (The Haunting of Bly Manor), Gentry White (UnREAL), Philip Winchester (Rogue), Margot Bingham (The Walking Dead), Gaite Jansen (Peaky Blinders), Nora Arnezeder (Safe House) y Ana de la Reguera (Narcos).

En entrevista con ¡HOLA! Américas, Ana de la Reguera habló acerca del desafío que implicó hacer esta serie en plena pandemia, además de lo mucho que disfrutó de dar vida a Inocencia y lo agradecida que se siente por sus más de 20 años de trayectoria y el paso del tiempo.

Me siento muy realizada más que nunca la verdad, eso no puedo más que agradecerlo y sentirme muy afortunada de estar en esta situación.