Álex Hoyer, la nueva promesa pop: ‘Estar en el escenario es mi propósito en la vida’

¿Cuál ha sido la mayor locura de amor que has hecho por ella?

¡Uf! He hecho muchas locuras, pero una de las que me puedo acordar, durante la pandemia yo estaba rodando una película en Colombia y me agarré un avión hasta el otro lado del mundo a España para vernos un ratito, como un día y medio casi dos, después me tenía me tenía regresar porque tenía llamado, yo creo que esa fue la locura as grande que he hecho, pero valió la pena 100%.