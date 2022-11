Alex Hoyer estrena ‘Cruda’; Paulo Londra, ‘Back to the Game’; y Carlos Rivera, ‘Un Viaje A Todas Partes’

Luis Figueroa - La Clave

“Esta canción me lleva a las Navidades que pasé con la familia en la Isla, capturamos el ambiente de unión y fiestas que tan feliz me hacían y me hacen”, dijo Figueroa. El título celebra además a La Clave, el principal compás rítmico de la salsa, la columna vertebral de muchos subgéneros de la música tropical y que está en el centro de la carrera de este extraordinario artista, considerado uno de los líderes del renacimiento de este icónico género.

Olga Tañón - Tu Cariñito

“Estoy honrada de poder interpretar y hacer mi versión de este emblemático tema. Es un proyecto que con mucha felicidad realicé y estoy segura de que alcanzará las expectativas de mi fanaticada. ¡Prepárense para bailarlo y dedicarlo! Seguimos dándolo todo”, expresa Olga sobre esta nueva canción.