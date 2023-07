El viudo de Edith González se deja ver con su nueva novia: ‘Qué valiosas sorpresas tiene la vida’

Hace un par de semanas, Lorenzo Lazo Margain sorprendió a más de uno al anunciar su noviazgo con la presentadora Luz Blanchet. El economista y viudo de Edith Gonzálezhalló una nueva ilusión en el amor luego de haber atravesado por dos rupturas. Tanto él como la conductora de TV Azteca se encuentran felices y enamorados, y prueba de ello ha sido su reciente posado en redes sociales.

©GettyImages



Lorenzo tiene una nueva ilusión en el amot

“Qué valiosas sorpresas tiene la vida, que un saludo entre dos desconocidos el pasado diciembre; meses después iniciamos un apasionante cruce de caminos”, escribió Lorenzo en su cuenta de Instagram, revelando un poco de cómo inició su historia de amor con Luz. Esta declaración es muy similar a la que hizo a nuestra revista hermana ¡HOLA! México al anunciar su noviazgo.

Los seguidores de Lazo reaccionaron enviándole buenos deseos, y señalando lo buena pareja que hace con la presentadora. Entre los comentarios destacó precisamente el de Luz, quien estuvo de acuerdo con las palabras de su novio. “¡Valioso al mil!”, escribió, y agregó un emoji de corazón.

©@lazomargain



La pareja disfrutó de una escapada de la que Lorenzo mostró un vistazo

En la foto que publicó Lorenzo se le veía a él muy sonriente, mientras rodeaba con sus brazos a la conductora, quien estaba sentada junto a él, también esbozando una gran sonrisa. Aunque no reveló dónde fue tomada esta foto, la escultura de piedra a sus espaldas permitió saber que posiblemente se encontraban en la Antigua Guatemala, específicamente sentados frente a la famosa Fuente Peregrina de La Merced, también conocida como Fuente de Los Pescados.

Hace apenas unos días, Luz publicó en sus historias de Instagram un breve video en el que se alcanzaba a ver que estaba sentada a la mesa con Lorenzo, pues aunque no se apreciaron sus rostros, se veían un par de manos entrelazadas y etiquetó al economista en su publicación.

Los detalles de su historia de amor

Hace unos días Luz contó algunos detalles sobre cómo fue el flechazo con Lorenzo. “El culpable es Jorge Zarza, él fue, porque él conduce cada fin de año, cada diciembre el evento A Favor de lo Mejor y este año no podía y bien lindo me dijo ‘Oye, Luz, fíjate que no voy a poder, ¿te lo avientas?’ Y le dije ‘Claro Jorge, feliz de la vida’”, contó al programa Ventaneando (TV Azteca).

©@luzblanchet



La conductorallevaba varios años soltera

“Y ahí estaba Lazo, estaba yo conduciendo, lo tenía yo en frente, acabo de conducir, me bajo del escenario, agradezco al director de A Favor de lo Mejor y cerquita estaba él, de esas veces que lo tienes de frente, nos saludamos, de esas caras que se te hacen conocidas, por el mismo ambiente, porque te mueves en eventos y demás”, relató.

Luz contó que entablaron una conversación amigable y aunque fue breve, fue suficiente para que entre ellos surgiera una chispa. “Salió a tema mis hijos y el rollo de Aitana que saben que tiene su condición especial y me dijo: ‘Tengo un doctor que igual y le puede servir’, cambiamos teléfonos y bye”. Pasaron unos meses tras ese encuentro, para que Lorenzo la llamara, e iniciara entre ellos una charla que desembocaría en su primera cita.

